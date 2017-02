Voo Manaus-Buenos Aires vai impulsionar setor

O novo voo comercial de Manaus direto para Buenos Aires, que será inaugurado no sábado (4), vai coroar as ampliações e retomadas de voos antes perdidos no auge da crise financeira que afetou o Amazonas. A viagem sai de Manaus às 15h35 de sábado e chega à Buenos Aires às 21h35. E na volta, no domingo (5), sai de Buenos Aires à 1h10 e chegada a Manaus às 5h10.

Antes da capital argentina em 2017, Manaus ganhou ano passado outros quatro novos voos, retomou dois que haviam sido cancelados e ampliou outras quatro linhas.

Antes de Buenos Aires, Manaus já havia ganhado em julho de 2016 novas rotas de voos da companhia Azul Linhas Aéreas para Fortaleza, Belém e Campinas. Além de uma rota nova para Rio Branco, no Acre, logo depois. A capital amazonense também recuperou voos que tinham sido perdidos durante a crise financeira para Rio de Janeiro e Boa Vista. Além de ter ampliado os voos para Miami, Brasília, São Paulo e para Belém com ida direta.

Planejamento

O engenheiro civil Rafael Freire, 24, está de viagem marcada para Buenos Aires na Argentina, mas em um voo que fará escala em São Paulo. Ele lamentou não ter tomado conhecimento do voo direto que sai de Manaus antes de comprar as passagens. “Estou sabendo desse novo voo direto, mas infelizmente eu já havia comprado as passagens com escala e paguei um valor de R$ 1,4 mil. Com certeza, o voo direto deve ser mais barato, dá menos trabalho, menos cansativo e menos tempo de voo”, comentou.

Em uma história parecida, o funcionário público Haroldo Bentes, 24, tem viagem marcada para março para Argentina e também só soube da ida direto para Buenos Aires depois de ter comprado as passagens com escala. “Ontem fui dar uma olhada nesta viagem direta e logo vi que sai R$ 400 reais mais barato e três horas a menos de viagem. Ou seja, economiza tempo e dinheiro, é bem mais vantajoso. Mas agora se for cancelar a passagem terei que gastar mais, então não compensa”, declarou.

Alta demanda

A proprietária da agência de viagens Paradise, Cláudia Mendonça, uma das primeiras a começar a vender o novo destino, informou que a procura foi intensa e, até o meio da semana, 80% dos pacotes de Carnaval com saída no dia 25 fevereiro e retorno no dia 5 de março já estavam vendidos. “A vendas estão equilibradas em comparação ao ano passado, mas já com esse movimento do início do ano, esperamos que melhore após o boom do Carnaval. Com essa nova rota, podemos ter um gás a mais”, destacou.

Incremento

Para a presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Oreni Braga, o voo para uma das principais capitais da América do Sul vai oportunizar que novas ações sejam realizadas entre vários setores, além do turismo. “Esse voo é uma ligação direta com o Mercosul, o que significa dizer que a indústria e o comércio serão diretamente atingidos de forma positiva”, avaliou.

As novidades na malha viária de Manaus vêm após um grande incentivo às companhias aéreas, dada pelo governo do Amazonas ao conceder a desoneração no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de querosene de avião de 25% para 7%, permitindo a manutenção dos voos operados na cidade.

Joandres Xavier

EM TEMPO