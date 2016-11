Voo da Chapecoense levava importantes nomes da imprensa esportiva

O avião que levava a equipe da Chapecoense para disputar uma partida em Medellín, na Colômbia, também transportava 22 profissionais de imprensa que fariam a transmissão e cobertura do evento. Os jornalistas eram da TV Globo, da Fox Sports, da RBS, do site Globoesporte.com e de rádios de Santa Catarina. De acordo com comunicado da Aeronáutica Civil da Colômbia (Aerocivil), entre esses profissionais, apenas o jornalista Rafael Hensel, Rádio Oeste Capital, de Chapecó, foi resgatado com vida e encaminhado ao hospital de La Ceja.

De acordo com a lista oficial, 81 pessoas estavam a bordo e 76 morreram, segundo as autoridades colombianas. A Chapecoense disputaria em Medellín a primeira final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, amanhã (30) à noite. O segundo jogo seria em Curitiba.

No voo, estavam importantes nomes da cobertura esportiva brasileira. Entre as vítimas, está o repórter da TV Globo Guilherme Marques, que também trabalhou na TV Brasil e foi estagiário do Globoesporte.com. Guilherme cobria principalmente os clubes do Rio. Na Rio 2016, foi destacado para cobrir as partidas do vôlei de praia.

Também estava no voo o narrador da Fox Sports e gerente da rádio CBN Grandes Lagos Deva Pascovicci. O locutor passou por veículos como a TV Manchete de São Paulo, onde narrava jogos de basquetebol e futebol e pelo canal SporTV, onde atuou até o final do ano de 2004. Em 2005 foi contratado pela Rede CBN, onde foi narrador até 2015.

O comentarista da Fox Sports Paulo Julio Clement, jornalista há 25 anos, já passou pelo Sistema Globo de Rádio, como diretor de esportes, e pelos principais jornais do Rio de Janeiro, como O Globo, como repórter, e Jornal do Brasil, onde foi editor de Esportes. Também trabalhou no Marca Brasil, como editor.

Também da Fox Sports, o comentarista Mario Sergio Pontes de Paiva, ex-jogador e ex-treinador, defendeu a seleção brasileira e atuou no Flamengo, Vitória, Fluminense, Botafogo, Internacional, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Ponte Preta, entre outros. Como jogador, ganhou o apelido de Vesgo pelo fato de olhar para um lado e dar o passe pelo outro, um jogador reconhecido por grande habilidade e criatividade.

Outro passageiro do voo, o repórter Victorino Chermont da Fox Sports passou também pela Rádio Globo e SporTV até 2012.

Manifestações

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgaram nota de pesar pela tragédia.

A Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão (Fenaert) também divulgou nota de pesar manifestando solidariedade às famílias e amigos das vítimas e lamentando a enorme perda para o futebol e a imprensa nacional.

Em comunicado, a FOX Sports Latin America expressa “o mais profundo pesar” pelo acidente aéreo ocorrido hoje. “Em meio a uma profunda tristeza e consternação pelo ocorrido, estamos atentos a todas as informações que surgem minuto a minuto, o [canal] FOX Sports se solidariza e acompanha as famílias dos nossos profissionais e colegas do FOX Sports Brasil, dos jogadores do clube Chapecoense e daqueles que perderam suas vidas nesta tragédia para a comunidade do futebol latino-americano”, diz o canal. A TV Globo também manifestou solidariedade aos parentes das vítimas do acidente aéreo.

Veja a lista dos profissionais de imprensa que estavam no voo:

Victorino Chermont (Fox Sports)

Rodrigo Gonçalves (Fox Sports)

Devair Paschoalon (Fox Sports)

Lilacio Júnior (Fox Sports)

Paulo Clement

Mario Sergio Paiva

Guilher Marques (TV Globo)

Ari Júnior (TV Globo)

Guilherme Laars (TV Globo)

Giovane Klein (RBS)

Bruno Silva (RBS)

Djalma Neto (RBS)

Adré Podiacki (RBS)

Laion Espindula (Globoesporte.com)

Rafael Henzel

Renan Agnolin

Fernando Schardong

Edson Ebeliny

Gelson Galiotto

Douglas Dorneles

Jacir Biavatti

Deva Pascovicci (Fox Sports).

Mariana Tokarnia

Agência Brasil