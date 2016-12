Voluntários recolhem 2 toneladas de lixo do Igarapé do Tarumã

Aproximadamente 50 voluntários recolheram duas toneladas de lixo das margens do Igarapé do Tarumã. As praias que se formam por ocasião da vazante do Rio Negro recebem uma quantidade grande de lixo de todo tipo.

Em três horas de ação os participantes recolheram garrafas pet, madeira, sacos plásticos, latas de refrigerante e de bebidas alcoólicas, além de partes de motor de carro e outros tipos de lixo.

Uma balsa enviada pela Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) foi completamente ocupada com o lixo recolhido.

“É uma ação em que, acima de tudo, temos a responsabilidade de garantir a segurança dos participantes”, ressaltou um dos coordenadores, o empresário Diogo Pereira.

O objetivo da ação é tornar perene a “saúde” dos mananciais amazônicos. A ação de limpeza no Lago do Tarumã, é o início de uma grande mobilização que deve pulverizar outras localidades, próximas de Manaus.

“Nós queremos que este exemplo possa criar em muita gente a consciência para uma união cada vez maior em prol dos nossos mananciais amazônicos”, enfatiza um dos coordenadores, o jornalista Agnaldo Oliveira Júnior.

Com informações da assessoria.