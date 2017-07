Voluntários realizam ação de limpeza na Cachoeira Alta

Voluntários se unem para recuperação da Cachoeira Alta -Foto: Divulgação

Garrafas pet, fraudas, animais mortos e até mesmo eletrodomésticos são encontrados na Cachoeira Alta do Tarumã, que também ficou conhecida como “Cachoeira dos Espíritos” na década de 70, 80 e 90, época que o local também era um dos principais pontos de lazer na capital amazonense. A degradação do local gerou preocupação de um grupo de dez voluntários, que se uniu na manhã deste sábado (22) para realizar um mutirão de limpeza do local e também realizar uma coleta de amostras das águas do igarapé para tentar resgatar o antigo ponto de lazer.

De acordo com a química Gilcilene Galúcio, que faz parte da equipe de voluntários, o ponto de coleta das amostra foi realizada por três etapas: a primeira na nascente da cachoeira localizada próximo das fábricas de distribuição de bebidas na av. Torquato Tapajós, a segunda no decorrer das águas até o Tarumã e por fim as partes que ficam mais próximas das comunidades.

A engenheira ambiental Taciana Oliveira, também alerta que mais do que realizar a limpeza do local, é preciso conscientizar a população priorizando as pessoas moram próximo da cachoeira. “Se formos realizar apenas a coleta destes lixos estaremos tendo um trabalho infinito, pois a poluição continuará, mas se alertarmos as pessoas dos males que elas estão causando à natureza e à nossa cachoeira, de fato conseguiremos obter o sucesso antes do previsto”, acrescentou.

Manauaras de coração

Morando em Manaus há oito anos, Jorge Nunes, 56, se apaixonou pela Cachoeira Alta após conhecer o local por meio de fotos na internet. Ele que também é o idealizador do projeto, declara que seu amor pela causa ambiental é o que mais o motiva a seguir em frente com as ações.

“Tudo começou há quatros anos atrás, quando eu estava caminhando com minha esposa próximo à cachoeira e fiquei curioso em saber o que era aquele local. Então ela me disse que aqui era um dos principais pontos turísticos da cidade, mas que estava totalmente poluído. Fiquei curioso e pesquisei na internet para ver como era antigamente e me surpreendi ao ver como tudo era lindo. E com isso decidi me empenhar neste trabalho de recuperação da Cachoeira Alta, com a fé de que nos próximos quatro anos possamos ver ela sem as poluições que hoje existem”, disse o português.

Voluntários fazem mutirão pare recuperar o local

O mineiro Marcos Antônio Sá, ainda chegou a conhecer o local na década de 1980, época que chegou em Manaus e trabalhava como caminhoneiro de cargas. Entre as idas e vindas, ele sempre parava no local para tomar banho e adquiriu uma enorme paixão pelo local e outros pontos turísticos da cidade. E foi este amor que o uniu com o português Jorge Nunes, outro manauara de coração em prol da causa ambiental. Hoje, ele também atua como fundador da ONG Super Ação, que realiza constates trabalhos de recuperação de pontos poluídos da cidade.

“Atualmente nosso foco principal tem sido o Igarapé do Passarinho, mas hoje também temos a Cachoeira Alta como prioridade, e esperamos poder recuperar estes locais e conscientizar a população da importância que eles tem para todos nós”.





