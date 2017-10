Voluntários faltam e crianças do Hospital Joãozinho ficam sem presentes

Diferente do que ocorreu em diversas partes da cidade, o Dia das Crianças no Hospital Joãozinho SPA da Criança, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, não foi como o esperado. Um grupo de voluntários, parceiros da instituição desde o ano passado, se comprometeu com a doação de brinquedos, porém, não apareceu no horário combinado. Com uma mobilização de última hora, os funcionários da unidade de saúde conseguiram, por meio de doações, presentear os pequenos nesta sexta-feira (13).

Os profissionais trabalharam na ornamentação da festa e prepararam um lanche especial em comemoração ao Dia das Crianças, no entanto, a voluntária responsável não compareceu. Mesmo com as guloseimas e brincadeiras, a criançada só queria saber de uma coisa: “onde estão os presentes?”.

Sem respostas, com o passar das horas e a ausência dos embrulhos tão aguardados, os funcionários, mesmo tristes e indignados, decidiram se mobilizar e fazer uma nova “festinha” para as crianças internas.

“Nós sabemos que é um trabalho voluntário, porém, foi um compromisso firmado com nossas crianças, que ficaram esperando ansiosas pelos presentes que não chegaram. Passamos boa parte da noite entrando em contato com outras pessoas, para que elas pudessem fazer essa doação no dia seguinte. Felizmente, tivemos apoio de outros doadores. Após a voluntária atender a ligação de nosso número pessoal, já que as ligações do hospital não eram atendidas, tomamos outras providências para remediar a situação”, relatou uma funcionária – que preferiu não se identificar.

Procurada pela reportagem no número 988**-**62, a voluntária de 47 anos, que trabalha como chefe de cozinha e pediu para não ter o nome revelado, informou que teve um problema familiar e que havia pedido do marido que fosse até o hospital para comunicar que não poderia levar os presentes. Ela se desculpou pelo ocorrido. Ao todo, 56 crianças foram prejudicadas.

Nesta sexta, os funcionários do hospital confirmaram o recebimento de presentes de outro doador, que ficou comovido com a situação dos pequenos. Assim, as crianças puderam participar de uma nova festa, só que desta vez com presentes.

