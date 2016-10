Volta do feriadão de aniversário da capital é tranquila, segundo órgãos de fiscalização

Quem escolheu aproveitar o feriadão do aniversário de Manaus em municípios da Região Metropolitana e adjacências não enfrentou grandes congestionamentos no retorno para casa, na tarde desta segunda-feira (24), de acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas.

Até as 16h, o retorno estava tranquilo pelas rodovias AM-010 (que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara) e BR-174 (que vai da capital do AM até Boa Vista, em Roraima), assim como pela Ponte Rio Negro, na Zona Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, aproximadamente 500 veículos saíram de Manaus nesse feriadão, passando pela barreira policial que fica na entrada das estradas BR-174 e AM-010, na Zona Norte de Manaus. “Apesar da grande quantidade de veículos que passaram por aqui, não houve nenhum acidente considerado grave”, disse o sargento responsável.

Na ponte Rio Negro, o número de veículos com destino aos municípios da margem direita do rio Negro foi menor, segundo informou o sargento Aldo, do Batalhão de Trânsito da PM. Conforme ele, apenas 300 veículos passaram pela ponte, não houve engarrafamento e nem registros de acidentes graves.

“A saída e a volta nesse feriado foi bem tranquila. Tudo dentro da normalidade. A expectativa é que continue nessa calmaria até o termino do dia”, comentou.

Já no terminal rodoviário de Manaus, aproximadamente 11 mil pessoas deixaram a cidade utilizando o transporte intermunicipal. A informação foi repassada pelo o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos (Arsam), Fábio Alho.

Segundo ele, foram fiscalizados 771 veículos, sendo eles ônibus intermunicipais, táxis e fretamento. Os principais destinos procurados foram os municípios de Manacapuru, Novo Ayrão, Itacoatiara, Itapiranga e Presidente Figueiredo.

“Tanto a saída quanto a volta do feriado de aniversário de Manaus foi bem tranquila. As fiscalizações foram intensificadas como de costume e não tivemos nenhum problema”, finalizou.

