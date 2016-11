Volkswagen revoluciona mercado automobilístico com chegada da minivan elétrica BUDD-e

A Volkswagen apresenta ao mundo, no Salão do Automóvel de São Paulo 2016, a minivan elétrica BUDD-e, o primeiro modelo baseado numa nova matriz tecnológica da fabricante para veículos elétricos, a MEB. Com autonomia de até 533 quilômetros (ciclo europeu), suas baterias podem ser recarregadas em 80% de sua capacidade em 30 minutos. Com essas características, a empresa diz esperar viabilizar definitivamente os carros elétricos.

O BUDD-e mostra carisma com seu design icônico. É um Volkswagen que celebra a história da marca e simultaneamente estabelece, de forma clara, sua visão para o futuro imediato. Tão interconectado quanto possível – está equipado com a próxima geração de infotainment –, o BUDD-e disponibiliza uma nova interface móvel entre o mundo a bordo e o universo exterior.

Nele tudo é muito mais intuitivo a partir de controles por toques e gestos. Mostradores individuais se fundem em grandes painéis de informação e entretenimento, os espelhos retrovisores são substituídos por telas digitais. A matriz desses novos e interativos sistemas operacionais e de informação e entretenimento permite aos ocupantes do BUDD-e ver claramente um conceito da Volkswagen sobre o futuro.

Primeiro carro-conceito do Grupo Volkswagen, o BUDD-e é projetado com base no novo Kit Modular Elétrico (MEB). Essa arquitetura sinaliza uma mudança fundamental na motorização elétrica e, consequentemente, para o automóvel de forma geral: a MEB descarta o lastro representado pelos combustíveis fósseis de hoje, pois foi criada especificamente para carros elétricos.

O MEB resulta numa arquitetura de propulsão especificamente desenvolvida para o uso de motores elétricos compactos e baterias de alto desempenho. No BUDD-e, a bateria tem capacidade energética de 92,4 kWh. É plana e ocupa pouco espaço, integrada em quase todo o assoalho do veículo. Ela alimenta dois motores elétricos, que movimentam os dois eixos do carro.

O motor elétrico dianteiro gera 100 kW (equivalente a 136 cv) e 200 Nm (20,4 kgfm), enquanto o traseiro desenvolve 125 kW (equivalente a 170 cv) e 290 Nm (29,6 kgfm), resultando numa potência total mecânica do sistema de 225 kW (306 cv). O sistema de tração integral permite o carro conceito atingir sem dificuldade velocidade máxima de 180 km/h.

A bateria pode ser carregada tanto pela ligação numa tomada de força como por carregamento indutivo. Utilizando carregador de 150 kW (DC – corrente contínua), a bateria pode ser carregada em 80% em cerca de 30 minutos.

O carro tem 1.940 mm de largura e 1.835 mm de altura. Graças às suas generosas largura e distância entre eixos (3.151 mm), com balanços muito curtos (694 mm na frente e 752 mm atrás), as proporções do BUDD-e são muito eficientes. Um novo sistema de direção traseiro resulta num pequeno diâmetro de giro de 11,5 m e melhora as respostas dinâmicas.

Design exterior

Os projetistas do BUDD-e se concentraram na funcionalidade. Esta é uma das principais razões deste veículo multiuso (MPV) ser caracterizado por um charme icônico – funcional, progressivo, limpo, poderoso e agradável, tudo ao mesmo tempo.

Com o design de sua dianteira, o BUDD-e mostra ser indiscutivelmente um Volkswagen. A área ao redor do logo VW é especialmente típica do estilo: essa parte da carroceria, feita de plástico transparente, pode ser retroiluminada de várias maneiras diferentes pelos módulos de LED integrados. Uma característica típica dos modelos elétricos e plug-in da Volkswagen são as luzes de condução diurna de LED em forma de ‘C’.

O painel convencional, juntamente com todos os seus botões e interruptores, foi inteiramente abandonado. Ele simplesmente não é necessário no futuro da eletromobilidade. Em vez disso, a equipe de design distribuiu os instrumentos – a interface homem-máquina de próxima geração – como um mostrador que parece estar flutuando em pleno ar, como um tablet flutuando no espaço à frente do motorista. Todas as superfícies internas estão imersas em azul, prata e branco.

Jornal EM TEMPO