Vôlei feminino vira para cima de dominicanas e inicia novo ciclo com vitória

Em seu primeiro amistoso após a frustrante participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a Seleção Brasileira de Vôlei Feminina, liderada pelo técnico José Roberto Guimarães, venceu a República Dominicana por 3 sets a 1, na noite de ontem (30), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus.

Com parciais de 21/25, 25/20, 25/19 e 25/20, o time verde e amarelo triunfou na exibição preparatória para o Torneio de Montreux, em junho, na Suíça. Portanto, a capital amazonense foi escolhida para o início do novo ciclo olímpico.

Os destaques ficaram por conta de Tandara, Natália, Drussyla e Carol. Pelas rivais, Martínez e Valdez foras as que mais deram trabalho ao time brasileiro.

Dentro de quadra, o Brasil começou um pouco assustado, devido a ansiedade das jovens atletas convocadas. Já que no elenco que veio a Manaus, somente a líbero Léia, a central Denise e as ponteiras Natália e Tandara possuem a experiência de atuar em uma Olimpíada. Porém, José Roberto contornou o emocional do time, que arrancou a virada no placar.

O primeiro set não demorou muito para chegar ao final.

Em 27 minutos de jogo, a República Dominicana fechou a parcial com 25 a 21. A ponteira Martínez conseguiu furar o bloqueio brasileiro formado por Roberta e Tandara. As invertidas das atacantes Natália e Carol por pouco não conseguiram fazer o Brasil encostar no placar, pois o bloqueio do rival começou bem a noite.

Apoiado pela torcida e determinado a igualar o placar, o Brasil resolveu acordar no jogo. Desta vez com um set mais curto, em 21 minutos. Após persistência do time dominicano, o Brasil conseguiu somar seis pontos de bloqueio. E, a ponteira do São Caetano e estreante pela seleção, Fernanda Tomé, deu números finais ao set: 25 a 20.

Após o cansaço do time dominicano ser perceptível em quadra, o técnico brasileiro José Roberto Guimarães fez modificações e em fase de testes conseguiu neutralizar o ataque adversário. Bom para Natália, que anotou quatro pontos no set e conseguiu fechar em 25 a 19 para o Brasil. Méritos também ao bloqueio verde e amarelo, que por meio de Mara e Ana Beatriz conseguiram evitar uma possível reação das oponentes.

Incansável dentro de quadra, o time brasileiro tomou conta do quarto e último set, chegando a abrir 15 a 8 de vantagem. Porém, as dominicanas reagiram e com Moreno chegou a encostar no marcador. Mas Natália estava inspirada e conseguiu seu quarto ace na partida e fechou a partida para o time do técnico José Roberto Guimarães por 25 a 21.

Nova liderança

Dentro de quadra, a ponteira Tandara foi responsável por nove pontos brasileiros e três bloqueios cruciais nos segundo e terceiro sets. A atleta fez parte do elenco brasileiro campeão olímpico nos Jogos de Londres em 2012, mas não jogou a Rio 2016 para ser mãe. Agora a página virou e no novo ciclo rumo a Tóquio, ela é uma das líderes do elenco e com experiência suficiente para compartilhar com as mais novas.

“É uma experiência é muito boa. Tenho que passar segurança às mais novas, isso é muito importante. O professor José Roberto sempre me pede que converse muito com elas”, declarou Tandara.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO