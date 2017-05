Vôlei Feminino: República Dominicana chega a Manaus neste sábado

O amistoso preparatório de vôlei feminino entre Brasil x República Dominicana entra em contagem regressiva para acontecer em Manaus na próxima terça-feira (30), às 20h30, na Arena Amadeu Teixeira. Com isso, as equipes protagonistas começam a chegar na capital amazonense. A primeira a desembarcar no Aeroporto Eduardo Gomes é o time da ilha caribenha, no sábado, dia 27, às 22h48, enquanto a equipe canarinho chega na segunda-feira, dia 29, às 14h15.

Ainda na segunda-feira, a seleção brasileira participa de uma tarde de autógrafos no Shopping à Ponta Negra, das 16h30 e 17h30. A ação é aberta à imprensa, bem como a população, poderão acompanhar a ação. Na ocasião, estará o time completo, além do técnico José Roberto Guimarães.

Ainda na segunda, das 19h às 21h, o time brasileiro treina na Arena Amadeu Teixeira. Na terça, dia 30, as meninas voltam à preparação tambem no ginásio poliesportivo, só que das 10h30 ao meio-dia. Ambos os treinos são abertos à imprensa.

“Temos certeza que tanto a seleção brasileira, quanto a dominicana, serão muito bem recebidas. O amazonense é acolhedor, já provou isso outras vezes, e agora não vai ser diferente. As pessoas estão garantindo seu ingresso para o jogo, tivemos um ótimo início de vendas em pontos físicos, e com as meninas em Manaus apostamos que a venda irá aumentar muito mais. Com isso, a sugestão é que as pessoas procurem adquirir o bilhete o quanto antes e fiquem de olho nas ações sociais, onde terão a chance de chegar perto dos ídolos, como é o caso da tarde de autógrafos no shopping Ponta Negra”, destacou o presidente da Federação Amazonense de Voleibol (FAV), Tadeu Picanço.

República Dominicana

Chegando antes em Manaus, a República Dominicana treina na Arena Amadeu Teixeira duas vezes no domingo, dia 28, sendo das 9h às 11h e das 17h às 19h. Na segunda, 29, a seleção faz preparação das 08h30 às 10h30 e das 17h às 19h. Na terça, 30, o último treino na Arena Amadeu será das 09h às 10h30.

Palestra com Zé Roberto

O técnico multicampeão da seleção brasileira feminina, José Roberto Guimarães, ministra na segunda-feira, dia 29, uma palestra gratuita aos Profissionais de Educação Física habilitados pelo Conselho Regional da 8ª Região (Cref 8ª Região). O evento será às 20h30, e vai acontecer no Bristol Manaus Airport Hotel (Av. Torquato Tapajós, 4503). A expectativa é da ação reunir mais de 100 pessoas.

Ingressos

Os ingressos para Brasil x República Dominicana são oferecidos por setores, sendo: R$ 50 arquibancada superior, R$70 arquibancada inferior, e R$200 área vip. Todos os valores equivalem a preço único, ou seja, para beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e público em geral mediante a 1kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

Para a compra, a população tem dois pontos à disposição: a Arena Amadeu Teixeira, localizada na Loris Cordovil, das 10h às 18h, e o Shopping Ponta Negra, na Avenida Coronel Teixeira, que vai seguir o horário do centro comercial, das 10h às 22h.

Aqueles que desejarem adquirir o ingresso pela internet, basta realizar a compra pelo site www.tudus.com.br. A carga total é de dez mil bilhetes.

Com informações da assessoria