Volante Alan Bahia garante comprometimento no Nacional

Em busca das melhores apresentações possíveis nas disputas do Campeonato Amazonense e da Copa Verde 2017, a diretoria do Leão da Vila Municipal apresentou o 15° reforço para temporada. Como mais novo jogador nacionalino, o volante Alan Bahia, de 34 anos, garantiu comprometimento em entrevista coletiva, ocorrida na tarde desta terça-feira (17), no CT Barbosa Filho.

Bahia foi um dos destaques na campanha do desacreditado Rio Negro, em 2016, que dirigido pelo atual técnico do Naça, Aderbal Lana, fechou o último estadual na quarta colocação.

“Muita dedicação, luta e empenho, não faltarão em mim. Espero fazer no Nacional o que fiz nos outros clubes, ser vitorioso com o apoio do torcedor, tenham certeza que irei dar o meu melhor para honrar esta camisa”, disse o experiente atleta, que já atuou em clubes como Atlético-PR e Goiás.

Sobre titularidade e os planos com a camisa do maior campeão do Amazonas, Alan Bahia pregou respeitou aos colegas e afirmou buscar seu espaço no time. “O professor vai analisar as carências do time, mas estou disponível para jogar de primeiro ou segundo volante. Estou aqui para respeitar o grupo e brigar por vaga no time principal”, explicou o baiano de Itabuna.

Diretoria

Já o dirigente nacionalino José Reis afirmou que o trabalho implantado para atual temporada está sendo dirigido com os olhos do treinador Aderbal Lana. Ele enfatizou confiança na indicação de Alan Bahia pelo septenário treinador.

“Temos que usar estratégia para tudo, no futebol isso não é diferente. Se tenho a oportunidade de trabalhar com um treinador experiente como o Lana, que conhece os atalhos do futebol local, porque não ter atletas que já trabalharam com ele, principalmente em posições estratégicas. A participação do Lana está sendo importantíssima na montagem deste elenco, converso com ele diariamente, inclusive recebemos vários dossiês e currículos de jogadores para esta posição, mas preferimos acatar o pedido do treinador, em visto que o Alan Bahia sabe marcar e possui qualidade de jogo”, disse Reis.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO