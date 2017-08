Você viu o eclipse em Manaus? Céu nublado pode ter atrapalhado

Famílias se reuniram no Largo São Sebastião para ver o fenômeno – Ione Moreno

Dessa vez, a capital amazonense não ficou de fora. Parte da população que mora em Manaus conseguiu observar o eclipse do sol na tarde desta segunda-feira (21). Entretanto, houve algumas decepções. Há relatos de pessoas que não conseguiram ver o fenômeno natural porque o céu estava nublado em quase todo o território amazonense, segundo mostra o o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os manauenses aproveitaram o evento para sair de casa e observar o fenômeno com bastante curiosidade e alegria. A torre de observação do Museu da Amazônia (Musa) foi o destino mais procurado pelos curiosos. Localizada no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital, a torre promoveu uma observação pública em parceria com o Clube de Astronomia de Manaus, Museu Amazônico, Observatório Astronômico Rei do Universo (Oaru), Clube de Astronomia da Ufam e o Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia.

O eclipse solar não pode ser visto em algumas partes da cidade por conta das nuvens – Márcio Melo

Cerca de 100 pessoas escalaram os 42 metros da torre para observar o eclipse, que começou por volta de 15h20. O professor de geografia Pedro Menezes se emocionou com o fenômeno.

“É um momento muito especial, já falei em muitas aulas sobre o eclipse, o movimento do sol, da lua…”, conta ele. Além dele, vários outros manauenses se surpreenderam com o eclipse. A dona de casa Ivana Freitas trouxe o filho e a mãe para assistir o fenômeno. “Eu sei que já aconteceu outros eclipses em Manaus, mas essa é a primeira vez que estou vendo”, disse.

Mais de cem pessoas foram ao Musa ver o eclipse – Márcio Melo

Outro ponto de observação

Outro ponto que atraiu curiosos foi o Largo de São Sebastião, no Centro histórico da cidade. A família da dona de casa, Jorleide Moura, foi “armada” de radiografias para conseguir ver o fenômeno. Ela conta que o incentivo maior para ir ao local ver o eclipse foi do filho Jonas, de apenas 8 anos de idade.

“A prima dele avisou há 2 meses que ia acontecer esse eclipse e desde então ele só fala disso”, disse ela. “Ele é apaixonado por tudo relacionado ao céu, planeta, astros”.

O site do Inmet mostra todo o Amazonas encoberto por nuvens nesta segunda-feira (21) – Reprodução

Teve decepção

Mas nem todos os manauenses ficaram contentes com o fenômeno. Nas redes sociais, muitos internautas reclamaram que não conseguiam observar o eclipse usando apenas os óculos escuros. Outros foram prejudicados pela quantidade de nuvens no céu, que impedia a visualização do sol. De acordo com o site do Inmet, a capital amazonense, assim como boa parte do Estado e uma faixa estreita do país, foi tomada por nuvens de instabilidade. O órgão previu a tarde nublada e a noite será nublada com pancadas de chuvas em várias zonas da cidade. O próximo eclipse solar só acontecerá em 2045. Já o lunar virá em menos tempo, ocorrendo em 2023.

