Você viu essa mulher? Ela está desaparecida desde o dia 21

A delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Geyce Silva Lima, 20, desaparecida desde a manhã do dia 21 de junho deste ano.

De acordo com Wanderleia Santos Silva, que é amiga de Geyce, a desaparecida é uma pessoa com deficiência intelectual. A jovem é moradora da Rua Cachoeira Santa, na Comunidade Portal da Cachoeira, no bairro Tarumã, Zona Oeste.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Geyce, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar a amiga dela, ligar para os números (92) 99169-4555 ou 99321-0105.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

Data de nascimento: 06/03/1997.

Com informações da assessoria