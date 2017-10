Você teve seu celular roubado em Manaus? Seu aparelho pode estar à venda no Centro

Você já teve seu celular roubado? hoje uma das maiores preocupações dos manauaras ao se deslocar pela cidade, além da segurança pessoal, diz respeito ao celular, um dos produto mais cobiçados por assaltantes. Não é difícil encontrar ambulantes no centro da cidade oferecendo aparelhos usados, sem nota fiscal e com valor abaixo do mercado

Para Ivandir Rodrigues, que trabalha como vendedor no centro da cidade, esse tipo de ação faz parte do cotidiano. “Os assaltantes se passam por vendedores de água e tomam celulares das pessoas que transitam e costumam teclar nas paradas de ônibus. Eles tomam os aparelhos, sem armas, saltando nas janelas dos veículos. Isso é considerado rotina para quem trabalha no centro, vejo na rua Marechal com Tenreiro Aranha” relatou.

Ivandir explica que existe muita receptação de celulares no centro da cidade. “Há pessoas que vivem disso. Em uma caminhada no centro, pode-se observar abertamente banquinhas vendendo aparelhos usados. As pessoas que trabalham nas proximidades, sabem que eles compram celulares roubados, são aparelhos repassados por valores muito baixos. ”

Abordado pela reportagem, Lúcio* ofereceu um celular sem nota fiscal por R$ 170, a compra seria feita à vista e o valor negociável. Questionado se haveria algum tipo de garantia, Lúcio disse que o aparelho estava em boas condições de uso, mas que não possuía nota fiscal e que não emitiria nenhum tipo de recibo, mas poderia fornecer seu contato pessoal para garantir o funcionamento do aparelho. “Trabalho aqui há quatro anos, estou aqui todos os dias, você pode voltar se der algum problema, eu garanto”, disse Lúcio. Um funcionário de uma loja de eletrodomésticos, em frente ao ponto onde se agrupam os vendedores irregulares, confirmou que Lúcio está diariamente no local.

Em frente à loja Bemol, da avenida Eduardo Ribeiro, centro da cidade, é possível identificar cerca de dez homens com vários aparelhos guardados nos bolsos. além de celulares, eles abordam quem se aproxima para venda de chips e fones de ouvido. Sem se identificar, a equipe de reportagem foi cercada por cinco homens que ofereciam celulares de vários modelos e valores, que variavam de R$ 150 a R$ 400 reais, todos dispostos a negociar os preços. Chegaram a questionar o valor que a jornalista teria em mãos, para vender um aparelho a ela.

A reportagem simulou também tentativa de venda de um aparelho avaliado em R$ 900, porém os ambulantes ofereceram R$ 200 pela compra. “Esse aqui você só pega R$ 200, é o preço máximo que pagamos por qualquer modelo, compramos de R$ 100 a 200 reais” relatou um deles.

Elias Santos, vendedor, 26 anos, foi assaltado na tarde de sexta-feira (14), após sair do trabalho às 14h na avenida Constantino Nery, em direção à rua Pará. “Fui abordado por um homem de uns 25 anos, ele disse para passar o celular e me mandou não correr ou ele daria um tiro no meu pé. De posse do celular, o assaltante fugiu a pé, tranquilamente. Acionei a Polícia por meio do celular emprestado de um casal”, relata Elias.

Assaltada 7 vezes, a professora Larissa Andrade, estava no ponto de ônibus da Avenida Epaminondas, centro de Manaus, quando dois homens a abordaram “Enquanto um deles segurava meu braço, o outro apontava a arma para minha cabeça. Jogou minhas coisas no chão e as pessoas no ponto de ônibus assistiram a tudo, sem poder ajudar”, contou.

Procurados pela reportagem, as assessorias da Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública não retornaram aos questionamentos sobre os cuidados de segurança para se evitar assaltos e roubo de celulares, bem como sobre a venda de aparelhos sem nota no centro da cidade. O método “bloqueio de celular” lançado pela SSP em fevereiro deste ano, anunciava, na ocasião, uma diminuição de 40% dos roubos de celulares.

Tecnologia como aliada da segurança

Método “bloqueio de celular” lançado pela SSP almejava uma diminuição de 40% dos roubos de celulares. Para efetivação do bloqueio nas delegacias é necessário o registro do B.O, com o número da linha telefônica, os números do IMEI do aparelho para bloquear com o objetivo de impedir que os ladrões possam utilizá-lo, após o roubo.

No aplicativo “onde fui roubado” o usuário pode ter acesso aos registros ocorridos por bairro e horário, facilitando o deslocamento por lugares que são pontos estratégicos da ação de criminosos. Trata-se de um mapa coletivo com ocorrências de crimes onde é possível selecionar a cidade e o bairro para visualizar as ocorrências de crimes naquela localidade.

Imei

Imei é a sigla para “International Mobile Equipment Identity”, que significa “Identificação Internacional de Equipamento Móvel”. É um número único que identifica cada aparelho de telefone celular.

Para descobrir o Imei do seu aparelho, digite *#06# no telefone, como se você fosse efetuar uma ligação — o código, com 15 dígitos, será imediatamente exibido na tela. Caso você não tenha mais acesso ao celular, procure o Imei na embalagem do produto, que estará próximo a um código de barras.

O que fazer se seu celular for roubado: iOS e Android

Números do roubo

O Brasil soma 8,3 milhões de celulares bloqueados para uso segundo dados do Cemi (Cadastro de Estações Móveis Impedidas), anunciados pelo Sinditelebrasil – entidade que representa as operadoras de telefonia. Os dados são referentes a maio de 2017 e dão conta de aparelhos furtados, roubados, extraviados ou perdidos.

*Nome fictício

Maysa Leão

EM TEMPO

