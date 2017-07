Você se incomoda com a sua bochecha? Bichectomia pode resolver o seu problema

A atriz Megan Fox realizou o procedimento – Divulgação

Para quem se incomoda com o tamanho das bochechas ou tem dificuldade na hora de se alimentar, a solução é a famosa técnica da Bichectomia, que é uma cirurgia plástica para reduzir as bochechas.

O procedimento virou febre entre as celebridades e, desde então, tornou-se mais conhecida e acessível ao público, sendo uma das preferidas pelos brasileiros. Os amazonenses já aderiram ao procedimento e estão procurados clínicas com especialistas capacitados na cirurgia que faz a retirada total, ou mesmo parcial, de duas bolsas de gorduras presentes uma em cada lado da boca, chamadas de “bolas de Bichat”. Essas bolsas estão presentes no corpo, não importa se a pessoa está ou não acima do peso.

De acordo com o cirurgião dentista Marcos Ramos, especialista em harmonização orofacial, o procedimento envolve dois cortes dentro da boca com cerca de 1 a 3 cm cada, por onde a gordura é tracionada.

“A cirurgia pode ser realizada em consultório com a utilização de anestesia local. Tem duração de cerca de 40 minutos e a recuperação é semelhante à extração de um dente do siso”.

O cirurgião dentista ainda ressalta que esta cirurgia é indicada para pessoas que tenham o rosto arredondado porque as bochechas têm um pouco mais de volume, mas também serve como solução para qualidade de vida.

“Um exemplo são aquelas pessoas que na hora de se alimentar têm o hábito de morder a bochecha. Isso acontece devido à bola de bichat que fica nesse tecido adiposo. A pessoa sempre acaba lesionando a parte interna da bochecha e, por isso, procura a cirurgia”, explicou.

As contra-indicações são poucas segundo Marcos. “Pessoas que fazem uso de anabolizantes, pessoas obesas, pessoas acima de 45 anos (relativo), pessoas que já têm o perfil facial alongado, o procedimento não é recomendado”.

A dentista Gabriela Santos, de 29 anos, há um ano optou por fazer o procedimento por conta do rosto mais “cheinho”. “Quando eu soube dessa cirurgia, logo pensei em fazer porque me incomodava bastante o meu rosto arredondado. A cirurgia não demora, é simples e já está 95% cicatrizada, pois é feita dentro da boca. A recuperação é semelhante a uma extração de siso, 7 dias a pessoa já está bem”, relatou ao EM TEMPO.

Famosos

Segundo o dentista, a bichectomia é um procedimento muito procurado por modelos de ambos os sexos, pois a cirurgia confere ao rosto feminino aspecto mais sensual, o conhecido “efeito blush”, e ao homem dá a aparência mais “máscula”.

“A cirurgia tem sido muito procurada nos consultórios odontológicos porque a remoção da gordura da bochecha, melhora o contorno facial, deixando o rosto mais afilado e alongado, parecendo mais magro”, ressalta o dentista, que atende os clientes em seu consultório, localizado no Rio Negro Center, Centro de Manaus.

Entre as famosas que utilizaram o método, estão: Angelina Jolie, Megan Fox, Madonna e Victoria Beckhan. Artistas brasileiras também aderiram a Bichectomia, Bruna Marquezine seria uma delas, mas a atriz nunca confirmou.

Bruna Chagas

EM TEMPO

