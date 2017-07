Você sabia que o Teatro Amazonas tem visitação gratuita para amazonenses?

Teatro Amazonas é considerado um dos mais belos teatros do mundo -Foto: Arquivo/EM TEMPO

O Teatro Amazonas, inaugurado em 1896 é o cartão postal de Manaus. Localizado no Largo São Sebastião, centro histórico da capital, conta com uma construção primorosa datada do século passado. Para visitantes o valor de entrada é de R$ 20, inteira, e R$ 10, meia. Amazonenses que comprovarem serem do estado, por meio da carteira de identidade, não pagam a entrada.

Visita:

A visita é acompanhada por guias que contam a história do prédio, como a história de Eduardo Ribeiro, fundador do Teatro e governador do Estado na época da construção, além de curiosidades sobre afrescos, mobília e materiais usados.

No tour, o visitante conhece o salão principal do teatro, onde acontecem os espetáculos, a exposição permanente de figurinos usados nas óperas do teatro ao longo dos anos, fotos e vídeos dos espetáculos, instrumentos musicais, camarim e salão dos espelhos.

Um destaque é a maquete do teatro, produzida na Bélgica, com peças de lego especialmente confeccionadas para a réplica. Outro detalhe interessante é o afresco do salão nobre, de autoria do italiano Domenico de Angelis. A pintura é uma alegoria que retrata as belezas regionais, a glória, as divas e musas. A pintura sugere diversos pontos de perspectiva, como a musa, que abre o braço, seduzindo quem a olha, conforme a observamos, enquanto caminhamos pelo salão.

Visita obrigatória para quem é da cidade ou está apenas de visita, o local é considerado o 1º lugar do Brasil em questão de acústica e o 4º do mundo, perdendo apenas para os teatros na França, Itália e Chile.

Teatro Amazonas é um dos monumentos históricos da capital do Amazonas

Visitação:

Terça a sábado, das 9h às 17h

Venda de ingressos (Amazonense não paga visitação)

Endereço e contato:

Av. Eduardo Ribeiro, 659 Centro, CEP: 69.010-001.

Telefones: (92) 3622-1880 / 3622-2420

Bilheteria: 3232-1768

Email: [email protected]

