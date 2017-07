Você sabe qual a nova do Tinder? Seu perfil pode mudar

O usuário precisa escolher fotos com temática ecológica – Divulgação

O Tinder, aplicativo para conhecer pessoas, fez uma lista de sugestões de fotos para o perfil de seus usuários, destacando imagens nas quais eles apareçam desempenhando alguma atividade que mostre o quão são preocupados com o meio ambiente.

Entre as sugestões estão a inclusão de imagens plantando árvores, caminhando e comendo comida vegana. O aplicativo não tem nenhum dado que comprove que essas atitudes ajudam a atrair mais pretendentes.

A iniciativa começou a partir de uma campanha em parceria com o Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, ou pessoas para o tratamento ético dos animais, em tradução livre) focada na preservação de tigres.

O app incentivou seus usuários a não tirarem selfies com esses animais -a maioria de fotos com tigres são feitas com eles fora do seu habitat natural e dopados.

