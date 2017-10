Você pretende ser vigilante? Para exercer a função é preciso ser ficha limpa

Considerada profissão de risco, o vigilante é aquele que presta serviço de segurança a empresas privadas e é muito confundido com os agentes de portarias. Eles têm leis e obrigatoriedades legislativas que o diferenciam como categoria. Além disso, é indispensável que o trabalhador comprove sua idoneidade a cada dois anos, por isso, a brincadeira interna é que a categoria é “ficha limpa”.

Para ser vigilante, o curso demora cerca de 45 dias e custa em média R$ 1 mil, com um piso salarial de R$ 2 mil reais e mais benefícios. Com jornada de trabalho de 12 horas por dia e folga de 36 horas, o que dá 15 dias trabalhados por mês, parece bom, não é mesmo? Mas, para quem quer seguir a carreira, também tem seguir na linha, pois a cada dois anos é preciso fazer a reciclagem e passar por todo o processo novamente, principalmente pela avaliação da Polícia Federal, o trabalhador não pode responder a nenhum processo.

O grande diferencial do vigilante é que este usa colete à prova de balas e porta arma, podendo assim responder a situações de risco, o que é uma das reivindicações da categoria, já que até hoje eles só podem utilizar armas de calibre 38, não respondendo à altura de assaltos cometidos em locais de serviço.

Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados em Empresa de Segurança e Vigilância de Manaus, Valderli Bernando, o sindicato já registrou 4 mortes só em 2017. O número está abaixo do registrado menos 2016, quando houve 12 assassinatos e nenhum roubo de arma. “ Enfrentamos essa dificuldade em termos de armamento, pois o marginal tem pistolas automáticas e nós, até hoje, somo obrigados a trabalhar com armas 38, o Senado estava discutindo o assunto, mas parou e ainda tem os empresários que não gostam de investir”, lembra o sindicalista.

O vigilante Elielton Oiveira, 26 anos, investiu na carreira após deixar o emprego no Distrito Industrial, informa que estudou durante mais de 4 semanas de curso e ainda foi preciso passar por uma recente reciclagem, para não perder o certificado. Hoje, com mais de um ano de profissão, ele destaca que ser atento é o mais importante na hora do expediente. “Para quem quer seguir a carreira é necessário procurar fazer o melhor, manter o posto organizado e está preparado para confrontos”, orienta o vigilante.

Para o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Amazonas (Sindesp-AM), Nonato Caldeira, legalmente existem 32 empresas oferecendo o serviço em Manaus. Em primeiro lugar estão os bancos, seguidos das empresas do Distrito Industrial e órgãos do Governo do Amazonas. Ele alerta que o sindicato vem perdendo espaço no mercado de trabalho e só em 2016 foram perdidos ao menos 60 mil postos de serviço.

“Os bancos são as principais empresas privadas, que seguem os termos de segurança de acordo com as legislações. O nosso setor teve uma grande invasão de subcategorias não qualificadas, como agentes, porteiros e vigias”, conta Caldeira.

Diferente do vigilante, o agente de portaria não usa colete à prova de balas, não porta arma, o curso pode durar de 1 dia à 1 semana e o salário é bem menor. Além disso, essas subcategorias não têm obrigatoriedades como a reciclagem a cada 2 anos.

Tainá Benevides

EM TEMPO

