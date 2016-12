Você, ou alguém que conhece, tem problemas no sono? Veja o que diz uma especialista!

A ciência afirma: dormimos, em média, um terço de nossa vida. E é dormindo que o nosso organismo consolida a memória, restaura as funções químicas do corpo, faz a termorregulação, e repousa. Manter a saúde do sono em dia é imprescindível para ter uma vida saudável.

Em Manaus, o Instituto Morpheus oferece exatamente isso, pois é uma clínica pioneira na cidade, especializada no tratamento dos distúrbios do sono.

Com um trabalho multidisciplinar que envolve a parte médica, odontológica, fonoaudiológica e fisioterapêutica, o instituto é comandado pela mestre e doutora em Ortodontia (FOB-USP) e pós-doutoranda em Medicina do Sono (InCor-FMUSP), Nuria Castello Branco, e o médico especialista em otorrinolaringologia (UNESP) e Medicina do Sono (USP), e doutor em Medicina do Sono Infantil (UNESP), Renato Martins.

“O tratamento dos distúrbios do sono, para ser completo, precisa passar por uma equipe com diversas especializações. Isso porque cada profissional trata de uma determinada parte do processo, desde o diagnóstico até encontrarmos uma solução para o problema”, explica Nuria.

A doutora explica, ainda, que um terço da população mundial sofre com algum tipo de distúrbio do sono, e grande parte desses problemas poderiam ser resolvidos se diagnosticados ainda na infância.

Nuria Castello Branco destaca que, se em determinado momento da vida infantil a criança desenvolver algum fator obstrutivo como aumento (hipertrofia) das amigdalas e adenóides ou rinite, por exemplo, ela passa a usar a boca para exercer a função do nariz. Se a causa da obstrução não for tratada (obstrução nasal crônica), a respiração pode causar sérios danos ao desenvolvimento craniofacial e à qualidade de vida da criança.

