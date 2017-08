Você conhece esse rapaz? Ajude a identificá-lo

O rapaz está internado no HPS 28 de Agosto

A assessoria de comunicação do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um paciente, ainda não identificado, que aparenta ter idade entre 20 e 25 anos. Ele está internado na unidade, mas apresenta perda de memória e não possui documentação.

De acordo com a imagem divulgada, nesta segunda-feira ( 14), pela assessoria do hospital, o rapaz está bem cuidado, com cabelos cortados, barba feita e unhas higienizadas. Além disso, ele está vestido com uma blusa polo na cor salmão e calça jeans azul escuro.

Quem tiver informações sobre a família do rapaz pode entrar em contato com o setor de comunicação do hospital pelo telefone: (92) 98123- 7565 ou, se preferir, pode ir até à sede do hospital, localizada na avenida Mário Ypiranga, nº1581, Zona Centro-Sul de Manaus.

EM TEMPO