A Defensoria Publica do Estado do Amazonas (DPE-AM) pede auxílio para identificação de um homem que está na Enfermaria do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Ele tem sinais de transtornos mentais e não sabe dizer o nome ou indicar algum familiar.

Para que possa prestar melhor assistência jurídica, a Defensoria divulga a foto do homem e um telefone de contato para qualquer informação que ajude na identificação. Telefone: 98416-6237.

Com informações da assessoria