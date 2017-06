Você conhece esse homem? Ajude a identificá-lo

O retrato falado acima corresponde ao autor de um estupro que teve como vítima uma adolescente de 15 anos. Segundo a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o crime ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2016 quando a jovem estava sozinha em um ponto de ônibus situado na avenida Max Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul, no momento em que um carro de cor preta, com três indivíduos no interior, parou no local e um dos ocupantes do automóvel, em posse de uma arma branca, ordenou que a vítima entrasse no veículo.

De acordo com a autoridade policial, a vítima informou que após alguns minutos, o carro foi parado em um lugar ermo e ela acabou sendo abusada sexualmente por um dos elementos. Após o crime, a vítima foi deixada no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. Conforme a garota, o autor do delito possui entre 25 a 30 anos e mede, aproximadamente, 1,65 metro de altura.

Quem puder colaborar com informações que ajudem a equipe da Depca a localizar e prender o indivíduo, entrar em contato pelo número de telefone da unidade policial: (92) 3656-8575. Juliana Tuma ressaltou que delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a delegada.

Com informações da assessoria