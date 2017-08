Você conhece alguém com Alzheimer? Ufam seleciona voluntários para pesquisa com exercícios físicos

Segundo a Organização Mundial de Saúde, Doença de Alzheimer (DA) é considerada o tipo de demência mais prevalente em idosos, a partir dos 60 anos, em todo o mundo. – Arquivo EM TEMPO

Você sabia que o risco de desenvolver a doença de Alzheimer pode ser reduzido se praticar exercícios físicos? Pois é, o enfermeiro e bacharelado em Educação Física, voltada para a promoção em Saúde e Lazer, Francisco Thalysson Silveira, de 24 anos, e a professora doutora, Roseanne Gomes Autran, desenvolveram na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) o projeto chamado “Efeitos de um programa de exercício físico na qualidade de vida de pacientes diagnosticados com a Doença de Alzheimer”.

O projeto é vinculado ao Laboratório de Estudos em Neurociências e Comportamento (LENC) e está em busca de voluntários para pesquisa científica sobre o assunto. O início deve ser em setembro. Francisco explica que o projeto tem como objetivo verificar os efeitos de um programa de exercícios físicos sobre a qualidade de vida desses idosos. Embora estudos tenham frequentemente ressaltado os benefícios de exercícios aeróbicos, ainda são poucos os estudos que tem verificado os efeitos de exercícios combinados (aeróbicos e resistidos) na qualidade de vida, nas capacidades cognitivas e funcionais dos indivíduos com Alzheimer.

“Mais ainda no Brasil, em especial na Região Norte e Nordeste, verifica-se que ainda são poucos os estudos que ressaltem os benefícios do exercício físico em idosos com Alzheimer”.

Para ser um voluntário, Francisco ressalta que os participantes serão indivíduos com diagnóstico de doença de Alzheimer em fase inicial ou intermediária, de ambos os gêneros, com idade igual ou superior a 55 anos e que sejam fisicamente independentes.

Ainda segundo Francisco, os pacientes serão submetidos a avaliações físicas, antropométricas e hemodinâmicas. Após as avaliações, eles serão submetidos a um programa de exercícios. Esses exercícios serão os aeróbicos, para avaliarem o condicionamento cardiorrespiratório e o consumo máximo de oxigênio, e os resistidos, o qual serão realizados 6 ou 7 exercícios de musculação priorizando grandes grupos musculares.

Alzheimer x Exercícios

Nos últimos anos, o exercício físico tem sido utilizado como uma eficiente estratégia de promoção da qualidade de vida para os indivíduos com DA. Dentre os principais benefícios proporcionados pelo exercício físico, destacam-se o aumento regular da resistência das células, tecidos e órgãos ao estresse oxidativo, o aumento do metabolismo energético, a vascularização e a síntese de neurotrofina.

Estes fatores caracterizam-se por serem importantes indutores da neurogênese, angiogênese e desenvolvimento muscular e que estão fortemente relacionados com a prevenção e redução dos agravos provocados pela DA.

Sobre Alzheimer

Segundo a Organização Mundial de Saúde, Doença de Alzheimer (DA) é considerada o tipo de demência mais prevalente em idosos a partir dos 60 anos em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de que hajam 55 mil novos casos por ano tornando esta realidade uma grande preocupação para os gestores em saúde pública. A DA é caracterizada por ser uma doença crônica, irreversível e progressiva, ocasionando o declínio cognitivo, como memória, linguagem, e a deterioração funcional que, por sua vez, comprometerá severamente as atividades da vida diárias destes indivíduos.

Atualmente, não existe tratamento definitivo que possa curar ou reverter a deterioração do desempenho cognitivo causada pela DA, embora existam fármacos e programas de estimulação cognitiva que permitem atenuar o seu declínio. Por outro lado, evidências científicas têm apontado que o exercício físico (EF) pode configurar-se como uma excelente alternativa não farmacológica para os pacientes com DA. O exercício físico estruturado e organizado, pode ser utilizado como estratégia no auxílio das melhoras cognitivas, funcionais e, consequentemente, na qualidade de vida relacionada as atividades de vida diária (AVD) desses indivíduos.

