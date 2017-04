Vocalista da Raimundos faz show nesta quinta em Manaus

Com a presença do vocalista da banda Raimundos tocando clássicos do rock nacional em versões acústicas, a noite do “Rock da Inconfidência” acontece nesta quinta-feira (20), véspera de feriado, no Pirata Pub, localizado no Hotel Da Vinci, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento inicia às 21h e conta com shows das bandas amazonenses Fullgas e Critical Age.

A Banda Raimundos é uma das maiores no cenário do rock nacional e é referência no gênero musical no Brasil. Atualmente, o grupo está com força total e com vários projetos sendo lançados. “Hoje o show é com apoio da Critical Age e vou tocar tudo aquilo que me influenciou. As bandas que me levaram a ser o que eu sou hoje, que eu amo e até hoje elas pulsam no meu coração e eu gosto muito de tocar. Um pouquinho do ‘Ramones’, ‘Charlie Brown Jr.’, entre outras, com a proposta de manter a chama do rock acesa”, informou o vocalista da Raimundos frisando que ama o rock, ama tocar, e isso é mais que um trabalho, é uma diversão”.

O Raimundos acabou de lançar um DVD Acústico, com a primeira música de trabalho ‘Bonita’, que já está nas redes sociais. É um trabalho inédito, que não tínhamos feito e conta com a participação de outros artistas do rock brasileiro. Espero em breve voltar à Manaus e poder apresentar esse projeto novo da banda”, destacou Digão. “Galera de Manaus espero vocês lá no Pirata PUB para uma noite de muito rock, aguardo a presença de todos nesse novo point”, concluiu Digão.

Na ocasião, o vocalista da banda amazonense Critical Age, Arlley Souza, falou da expectativa desse novo show. “É uma super honra tocar com esse cara gente boa e ícone do nosso rock. No repertório, Digão escolheu algumas, outras foram sugeridas por nós. A ideia é ter um show pra galera curtir e se divertir”, afirmou Arlley.

Os ingressos para o show do Digão podem ser adquiridos por R$ 40 inteira e R$ 20 estudante, diretamente, no Da Vinci Hotel ou pelo site http://piratapub.com.br/site/.

Tocar com grandes artistas do rock não é novidade para a Critical Age, que tem ao longo de 16 anos de estrada, a participação em shows com várias bandas do cenário nacional como Capital Inicial, Titãs, CPM22, Biquini Cavadão e os Raimundos. “Estamos muito felizes por tocar em mais esse evento que pra gente é muito bacana porque somos fãs de todos eles. O Digão, principalmente, que é também referência de perseverança e superação nos Raimundos”, disse Arlley.

Além do Digão, a festa também vai contar com o Especial Charlie Brown Jr. com a banda Fullgas. “Será uma noite única pra quem curte rock, o Digão vai lembrar e reunir muitas gerações”, afirmou o sócio-proprietário do Pirata PUB, Gutenberg Santos. A festa também marca um mês de inauguração da casa, que vem com o novo conceito de rock no cenário de Manaus.

EM TEMPO

Com informações da assessoria