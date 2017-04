Vocalista da ‘Junior e Banda’ é morto a tiros em Codajás

O cantor Melvino de Jesus Junior, da banda Junior e Banda foi morto na noite deste sábado (30), no município de Codajás (distante a 240 KM de Manaus). Segundo testemunhas, um homem, ainda não identificado, atirou contra ele em frente a um hotel, onde outras três pessoas também foram atingidas. Ainda não há informações oficiais sobre o motivo do crime.

Os primeiros relatos de pessoas que testemunharam o crime, são a de que Junior estava na cidade para participar da Festa do Açaí, no entanto depois de 10 minutos do fim de sua apresentação, o músico foi baleado pelo menos três vezes, quando estava chegando ao hotel no qual estava hospedado.

O comandante do policiamento de Codajás, sargento Costa informou, que por volta das 23h20, a Polícia Militar foi acionada para atender o homicídio. Ainda conforme a autoridade policial, no local, ele encontrou quatro pessoas baleadas. O cantor Junior morreu no local, e as outras três vítimas, que não tiveram os nomes revelados, foram conduzidas com destino à Manaus, por meio de lancha, para receber atendimento médico e não correm risco de morte.

Outra vítima

Uma das vítimas foi o cantor Rafael Esteves da banda Samba Kiss. De acordo com o comunicado do grupo, na página no facebook, ele foi atingindo por uma bala, mas passava bem e iria ser transferido para Manaus.

“O ocorrido com o Cantor Junior, da banda Junior e Banda, foi lamentável, uma perda muito grande. E que no mesmo fato ocorrido nosso Rafael Esteves também foi atingido com um tiro na barriga. (…) O restante do grupo está bem. Estamos com nosso irmão Rafinha. (…) ”.

Em uma nova atualização da banda explica que o cantor, atualmente, está em Manacapuru (distante a 68 KM de Manaus), mas não há informações sobre o procedimento cirúrgico, apenas que ele está consciente e estável.

Repercurssão

Nas redes sociais, amigos, fãs e familiares lamentam a morte de Junior por meio de fotos e homenagens. A esposa dele, Ingrid Mota de Jesus, postou em perfil fotos do casal e uma mensagem.

“Partiu para não mais voltar, e meu coração se partiu para não mais se recompor. Saudades de quem a morte levou para sempre”.

Já a banda Bagaceiros do Forró que destacam que a região Norte e o Brasil perdem um dos grandes músicos.

“A família Bagaceiros do forró presta sua homenagem em uma triste despedida a esse amigo em particular. Melvino de Jesus Junior, mais conhecido como #Juniorebanda . Que Deus lhe recebe meu amigo e lhe permita compor o coral dos anjos…sentiremos falta de sua alegria que nos contagiava”, postaram no facebook.

Em nome da Banda di Bubuia, a jornalista Milena Di Castro também deixou uma mensagem para amigos e familiares do cantor. “Deixo nossos sentimentos a todos os amigos e familiares do Júnior. Pedimos mais amor, que mais nenhum inocente pague com sua vida por essa falta de amor a Deus. Espero que o Rafael Esteves, da Banda Samba Kiss se recupere logo, vamos orar, pois ele também foi baleado”, disse.

Além de fazer parte da ´Banda e Junior´, que tocava swinguera e axé, Melvino era formado e pós-graduado na área de Odontologia.

Manoela Moura

EM TEMPO