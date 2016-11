Vizinho é preso ao tentar estuprar adolescente de 14 anos em Coari

O mototaxista Carlos Brasil Moçambique, 28, foi preso em flagrante por policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ele é suspeito de tentar estuprar sua vizinha, uma adolescente de apenas 14 anos de idade. O fato ocorreu por volta das 15h de segunda-feira (31), na residência do suspeito, localizada na rua Biorana, no bairro Ciganópolis, em Coari (município distante 363 quilômetros da capital).

Em depoimento prestado aos policiais, a vítima disse que antes de ser levada para o local do crime, ela aguardava uma colega que fazia compras em um comércio.

“Na ocasião, ela foi surpreendida pelo suspeito, que a segurou com força pelo braço e a mandou ficar em silêncio. Se não ela ia se ver com ele, tendo ela se submetido ao suspeito. Ele a arrastou para dentro da casa dele, levando-a para um quarto. Lá ele segurou sua cabeça e passou a beijá-la na boca e a tocar em suas partes íntimas. Nesse momento, ele disse para a vítima que se falasse algo para alguém, iria fazer algo pior com ela. Na sequência, ela conseguiu se desvencilhar dele e fugiu correndo do local. Imediatamente contou para sua genitora, a qual acionou a Polícia Militar. Nós conseguimos prender o suspeito na casa dele pouco tempo depois”, contou um policial militar, que não quis se identificar.

Na delegacia do município, o suspeito negou a autoria do crime e disse que se trata de armação da vítima. Ele foi conduzido para a Unidade Prisional de Coari, onde permanecerá à disposição da justiça.

Por equipe EM TEMPO online