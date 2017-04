Vivian Amorim volta para Manaus e é recebida por fãs no aeroporto

A amazonense Vivian Amorim, 24, desembarcou por volta das 23h30, deste sábado (15), em Manaus, e teve uma recepção calorosa. Milhares de fãs e admiradores esperavam pela ex-BBB no aeroporto internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste da cidade.

Vivan Amorim foi a vice-campeã do Big Brother Brasil 17 com (41%) das intenções de votos. O prêmio de R$ 1,5 milhão ficou com a participante Emilly Araújo, 20, com (58%). Ieda ficou em terceiro lugar.

A amazonense mostrou nas redes sociais a enorme concentração de fãs que a receberam ao desembarcar do voo que veio do Rio de Janeiro. A movimentação foi tão grande que Vivian teve que ficar dentro do banheiro para atender todos os fãs.

Antes de desembarcar, a multidão gritava “Vivian cadê você, eu vim aqui só pra te ver”. Fãs relatavam nas redes sociais como estava o clima no aeroporto. “O aeroporto está lotado. Muita gente mesmo. Estamos esperando a nossa campeã, a nossa diva. Ela conquistou o Brasil todo. Tem muita gente aqui, todo mundo gritando, estou arrepiada”, escreveu uma internauta.

Ao aparecer no saguão do aeroporto, Vivian, que estava segurando uma bandeira do Amazonas, fez cara de surpresa e gritou “genteeeee”. Em seguida, levantou e balançou a bandeira.

Policiais militares ainda tentaram fazer um cordão de isolamento. Porém, devido a quantidade de pessoas no local foi impossível.

Vivian chegou à final do BBB 17 como uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Nos últimos dias que antecederam a final, a torcida pela amazonense ganhou força. Milhares de pessoas, entre familiares, amigos, celebridades e ex-BBBs, lançaram uma intensa e exaustiva campanha de votação para que a jovem advogada vencesse o reality.

Mesmo não tendo sido a ganhadora do prêmio milionário. Vivian Amorim conquistou o coração e a admiração dos brasileiros por sua bela performance dentro da casa.

Mara Magalhães

EM TEMPO