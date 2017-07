Vivian Amorim recebe amigos do BBB17 em Manaus

\

A amazonense Vivian Amorim, que ficou em segundo lugar no “BBB 17”, ficou feliz da vida ao receber os amigos de confinamento em Manaus, onde mora. No Instagram, ela postou uma foto ao lado do namorado, Manoel, e também de Roberta, Ilmar, Daniel e Elis, seus amigos da casa.

“Que alegriaaaaa receber vocês na minha terrinhaaa! Obrigada por terem vindo… Tô muuuito feliz e tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo nosso Festival Folclórico de Parintins”, escreveu ela, citando a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, que acontece nesse fim de semana, na cidade de Parintins.

Nos comentários, os fãs adoraram o reencontro. “Melhor time de BBBs de todas as edições. Me deu saudade do programa”, falou um. “Quanto vale uma amizade? Eu mesma respondo. O valor de uma amizade é calculado com a cotação da moeda de nome respeito. Com esta moeda em mão e no coração você com certeza será bilionária, Vivian”, elogiou outro.

“Se no programa com aquele monte de gente vendo vocês já causavam, imagina agora?”, brincou mais um.

