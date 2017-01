Vivian Amorim: de miss Amazonas à nova sister no BBB17

A ex-miss Amazonas, Viviam Amorim, 23, está entre os participantes da 17ª edição do Big Brother Brasil (BBB), que estreia na próxima terça-feira (23). O nome da amazonense foi o primeiro a ser confirmado pela direção do programa.

A amazonense, nascida e criada em Manaus, é formada em direito e foi Miss Amazonas e Miss Simpatia do Brasil em 2012. Atualmente, Vivian trabalha no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em entrevista ao Gshow, a sister conta que o Miss Amazonas foi uma fase importante para seu crescimento e amadurecimento. “Não sou resumida a miss. Já me tornei a Vivian advogada, que gosta de Jorge e Mateus e que dança na academia. As pessoas precisam abrir um pouco a mente para ver que tenho várias habilidades e não me limito a uma só”, disse a nova BBB.

Conheça mais da representante do Amazonas:

