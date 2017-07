Viviam Amorim curte Festival de Parintins ao lado dos amigos do BBB17

A BBB e amazonense Vivian Amorim está feliz da vida. Após convidar seus amigos do BBB17 para visitar Manaus, recebe agora os colegas de confinamento na cidade de Parintins, onde ocorre, no fim de semana o Festival Folclórico da cidade, famoso pela disputa entre os bumbás Garantido e Caprichoso.

Muito requisitada para selfies e fotos com os participantes do Festival, Vívian postou vários vídeos com imagens do Festival, onde fez questão de divulgar a cultura de sua terra.

Roberta fez vários vídeos que postou no Instagran disse que o evento é surreal. Em determinado momento ela diz ter ido para o lado do povão, enquanto mostra a dança do Boi Caprichoso. “É muito emocionante, muito”, descreve.

Empolgado com a festa, Daniel falou em vídeo: “Estou impressionado com essa coisa que é Parintins. Em Sao Paulo nao tem isso. Um beijo para Parintins”, disse em seu instagran.

