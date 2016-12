Viver Melhor 3 é inaugurado com quase 3 mil apartamentos

Quase R$ 132 milhões foram investidos no Residencial Viver Melhorar III, que foi entregue na manhã desta segunda-feira (19). O projeto habitacional vai beneficiar 10 mil pessoas de baixa renda (até R$ 1.600,00 mensais).

O Residencial fica na avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras. Ao todo, o terreno possui 170 mil metros quadrados, e as prestações das casas vão custar de R$ 80 a 250. A contrapartida do Governo do Estado foi de quase R$ 8 milhões.

Durante a cerimônia de inauguração da obra, o ministro de Cidades, Bruno Araújo, ressaltou que o Programa ‘Minha Casa Minha Vida’ encerra o ano de 2016 com as contas em dia.

“O importante é que hoje, no Brasil, estamos construindo mais de 550 mil unidades habitacionais sem dever um único real a uma empresa. Isso significa que não foi somente o sonho da casa própria realizado e a redução do déficit, mas também o planejamento firme das empresas que mantém emprego nesse grave momento de crise econômica do país. Portanto, com planejamento, nós temos agora o programa completamente em dia com todos os pagamentos normalizados”, afirmou Araújo.

Ainda de acordo com o ministro, o Governo Federal entregará novos empreendimentos em 2017. “Mais de 600 mil contratos serão formalizados em todas as faixas do programa, em todo o Brasil”, ressaltou Araújo.

A vigilante Rosiane Santos, 33, foi uma das beneficiadas do programa. “Eu estava desempregada a um ano, morando de favor com uma amiga com meus três filhos, fiz a minha inscrição na Suhab (Superintendência de Habitação do Amazonas) e consegui receber minha moradia”, disse Rosiane.

O benefício é concedido por meio de seleção realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF) com base na análise dos perfis das pessoas cadastradas na Suhab.

O governador do Amazonas, José Melo (PROS), atribuiu 25% das unidades de habitação para portadores de necessidades especiais e de doenças crônicas.

“As regras, agora, englobam pessoas portadoras de necessidades especiais, os idosos, com doenças renais crônicas e cidadãos com nível de pobreza. O que mudou é que havia apenas 160 unidades para portadores de necessidades especiais, e com recursos do Fundo de Promoção Social conseguimos aumentar para 500 unidades”, comentou Melo.

Essa análise é feita atendendo as exigências definidas pela portaria nº 412 de 06 de agosto de 2015, do Governo Federal e que faz referência ao Manual de Instruções para seleção de Beneficiários do “Programa minha casa minha vida”

O residencial Viver Melhor III possui 125 blocos com 16 apartamentos cada, sendo 4 apartamentos por andar. Cada unidade tem área de 42,66m². O complexo ainda conta com uma quadra poliesportiva, dois campos sintéticos de futebol, três quadras de areia, uma área social, 17 playground, 22 pontos de coleta de lixo e uma Estação de Tratamento de Esgoto.

Bárbara Costa

Jornal EM TEMPO