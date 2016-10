Vitória sofre gol irregular, mas consegue empate por 2 a 2 com o Fluminense no Maracanã

A volta ao Maracanã não foi como o Fluminense esperava. O Vitória conseguiu o empate por 2 a 2 nos minutos finais e complicou o time carioca na briga por uma vaga na Libertadores. Os baianos ainda tiveram que superar um gol irregular do Flu -a falta que originou o pênalti a favor do time tricolor. Richarlison e Cícero marcaram para o Flu, enquanto Marcelo e Marinho empataram para os baianos.

Com o resultado, o Fluminense chega aos 48 pontos e se complica na briga por uma vaga no G6. Isso porque os rivais diretos ainda entrarão em campo neste sábado (29). O time carioca volta a campo no dia 6, quando visitará o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Erro duplo

O Fluminense perdia por 1 a 0 quando Richarlison recebeu livre e partiu em direção ao gol de Fernando Miguel. Atrasado, Victor Ramos puxou o atacante fora da área, e o árbitro Nielson Nogueira Dias errou duas vezes. Primeiro, ele marcou pênalti, mas o lance foi fora da área. Depois porque o zagueiro do Vitória já tinha cartão amarelo e deveria ter recebido o segundo e, consequentemente, sido expulso. Fato é que o gol deu início à reação tricolor.

Pressão

O Fluminense enfrentou dois jejuns na noite desta sexta. Já são quatro jogos em vencer no Brasileiro (três derrotas e um empate). Além disso, o time não sabe o que é vencer o Vitória há seis anos (três derrotas e dois empates).

Scarpa

Gustavo Scarpa já tem oito gols e oito assistências em 29 partidas no Nacional. Com mais cinco gols e quatro assistências, o apoiador pode igualar a marca alcançada por Jadson, meia do Corinthians em 2015, com 13 gols e 12 assistências.

Homenagem

As homenagens a Carlos Alberto Torres, o Capitão do Tri, não param. Os jogadores respeitaram um minuto de silêncio sob aplausos dos torcedores no Maracanã. No intervalo, o filho do Capita, Alexandre Torres, recebeu uma camisa tricolor com o número 4 usado pelo pai, enquanto o telão do estádio passava lances do lateral com a camisa da seleção.

Fluminense

Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni (Marquinho); Pierre, Douglas, Cícero e Scarpa; Wellington (Marcos Jr.) e Richarlison (Magno Alves). T.: Levir Culpi

Vitória

Fernando Miguel; Diego Renan, Kanu, Victor Ramos e Euller; Amaral (David), Willian Farias, Marcelo e Cárdenas (Sérginho); Marinho e Kieza. T.: Argel Fucks

Estádio: Maracanã

Árbitro: Nielson Nogueira Dias (PE)

Gols: Marcelo, aos 30, Richarlison, aos 36, e Cícero, aos 47 min do 1º tempo; Marinho, aos 42 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Pierre (F), Victor Ramos e Marcelo (V)

Renda: R$ 589.330,00

Público: 17.250 pagantes

Por Folhapress