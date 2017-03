Vitória contra São Raimundo coloca Rio Negro de Lana na liderança

Apesar da falta de entrosamento na estreia, o Rio Negro foi melhor durante os 90 minutos e venceu o São Raimundo por 2 a 0, no primeiro clássico do Campeonato Amazonense 2017, na tarde de sábado (18), no estádio Ismael Benigno (Colina), Zona Oeste da cidade. Os gols da vitória alvinegra foram marcados pelo atacante Leonardo e pelo lateral-esquerdo Charles.

Com resultado, o Galo da praça da Saudade termina a primeira rodada do Barezão na liderança, com três pontos, seguido por Fast, Princesa e Nacional, ambos com a mesma pontuação, mas atrás devido ao critério de desempate. Já o São Raimundo ocupa a lanterna, zerado em termos de pontuação, assim como o Penarol, o Holanda e o Manaus.

Na segunda rodada do Estadual, o Rio Negro terá pela frente o Manaus, que perdeu na estreia para o Leão da Vila Municipal de virada, por 2 a 1. O confronto será na terça-feira (21), às 19h, no estádio Ismael Benigno. O Tufão da Colina vai até Itacoatiara (AM), duelar com o Leão da Velha Serpa, às 16h do mesmo dia.

O treinador do Rio Negro, Aderbal Lana, contou que um dos grandes problemas enfrentados na semana de preparação para o duelo frente ao São Raimundo foi a falta de campo para treinamento. Para ele, o elenco conseguiu se superar e vencer com autoridade.

“Não temos campo para treinar e estamos treinando numa quadra. A partir desta segunda-feira (hoje), vamos ter um campo. O primeiro tempo foi para analisar, já no segundo arrumamos um pouquinho a equipe e trabalhamos mais pelos lados. Ainda tem muitos jogadores bons que não estão inscritos. Temos uma estrutura muito boa e a torcida está voltando”, comemorou Lana.

Depois de receber um cruzamento na medida de Wagner Diniz, o atacante Leonardo marcou o primeiro gol da partida, aos 17 minutos do segundo tempo. O jogador se disse feliz pelo tento marcado na vitória do Galo.

“Mais importante é conseguir uma vitória na estreia, iniciar com o pé direito e agradecer a Deus por isso”, falou o “Índio Alvinegro”.

