Vitor Gadelha busca apoio para disputa internacional

Apontado como uma das maiores promessas da maratona aquática do Amazonas nos últimos tempos, Vitor Gadelha quer entrar para a história no Estado, ao se tornar o primeiro nadador local a disputar uma prova internacional. O jovem, de 19 anos, busca patrocínio para disputar a travessia Capri-Napoli, na Itália, no mês de junho.

Se pelo lado técnico, Vitor está mais do que preparado, ele tem esbarrado na questão financeira. De acordo com Pierre Gadelha, pai do nadador, o custo estimado para a participação no evento italiano gira em torno de R$ 16 mil, entre passagens, inscrição, hospedagem e alimentação. O valor, não tem como ser bancado na íntegra pelo atual patrocinador do atleta e a família não tem condições de arcar com o restante do custo. Por isso, essa semana, o staff de Vitor iniciou uma peregrinação por empresas privadas e públicas, em busca do patrocínio.

“Sempre (corremos atrás). Não tem como ser diferente. Estamos em busca de patrocínios, mas não vamos ficar parados. No dia de 3 de março, faremos uma feijoada. Sabemos que o custo é alto para alguém bancar sozinho, por isso estamos visitando vários locais”, disse Pierre Gadelha.

Fazendo história

Recentemente, Vitor foi o primeiro atleta da Região Norte-Nordeste a conseguir completar a travessia do Leme ao Pontal, no Rio de Janeiro. Na prova, de 35 quilômetros, e que começou às 3h30 no horário carioca, o atleta teve que nadar incríveis oito horas 43 minutos e 45 segundos para cruzar a linha de chegada.

Na Itália, a resistência terá que ser ainda maior. Além de ser mais extensa, na travessia Capri-Napoli a meta do atleta é completar a prova com tempo abaixo de sete horas, já que o evento é uma seletiva para o grand prix de maratonas aquáticas.

“A minha ideia é completar a prova abaixo de oito horas. É um desafio difícil. Tenho que treinar muito agora. Para eu ser aceito no grand prix tenho que ter um currículo de maratonas e essa travessia na Itália vai agregar muito. Os caras que disputam o grand prix nadam essa prova entre seis a sete horas. Estou bem confiante que posso conseguir. Tenho uma equipe técnica muito boa e acredito que dá para baixar esse tempo e fazer bem feito. A (travessia) do Leme ao Pontal me deu uma maturidade psicológica bem grande. Agora, é só focar no físico”, disse Vitor, que na próxima semana já entra na fase mais pesada de treinamento.

“Agora, eu estou fazendo seis sessões. Em fevereiro eu volto para dez treinos por dia, o que dá uns 60 quilômetros por semana”, completou.

Sobre ser o primeiro atleta da Região Norte a participar de uma maratona aquática internacional, o jovem afirmou que isso é resultado de sua dedicação.

“Para mim, é gratificante ver que todo o meu esforço está valendo a pena. Estou sendo o primeiro do Norte e Nordeste, e quero fazer bonito lá”, afirmou.

Sobre a competição

A travessia de Capri-Napoli acontecerá dia 30 de junho. Serão 36 quilômetros de braçadas e apenas 30 atletas convidados, oriundos de diversos países. Vitor treina na Aquática Amazonas a parte de piscina e na Ponta Negra as longas distâncias.

O atleta se divide entre os treinos e o quinto período da faculdade de Engenharia, na Universidade do Estado do Amazonas. Vitor conta com suporte de uma equipe multidisciplinar, entre eles Samir Barel (técnico), Mauro Vieiralves (técnico), Márcio Soares (preparador físico), Raphaella Cabral (nutrição) e Thesco (fisioterapia).

Thiago Botelho

EM TEMPO