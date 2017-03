Vítimas do acidente de 28 de março serão homenageadas em culto ecumênico

O acidente de trânsito entre um micro-ônibus e um caminhão, há quatro anos, é considerado um dos maiores que já aconteceram na capital amazonense, deixando 16 mortos. As vítimas serão homenageadas nesta terça (28), às 19h, em um culto ecumênico promovido pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

A missa será celebrada no auditório do Parque Municipal do Idoso, na avenida Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças.

O acidente

Um micro-ônibus e um caminhão bateram de frente por volta das 19h40 do dia 28 de março, na avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente vitimou 16 pessoas, dentre elas, os motoristas dos dois veículos, uma criança e uma grávida.

Com informações da assessoria