Vítimas de Jorge Cury comemoram ordem de prisão no AM

Vítimas e familiares de mulheres que sofreram mutilações, após realizarem tratamentos estéticos com o ex-médico, Carlos Jorge Cury Mansilla, comemoraram, nesta quinta-feira (1º), a notícia da ordem de prisão preventiva expedida contra ele pela juíza da 11ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, Eulinete Melo Silva Tribuzy. Na decisão, a magistrada levou em consideração as tentativas do médico de dificultar o andamento do processo, não comparecendo às audiências agendadas.

A decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) serve como uma forma de reduzir o sentimento de impunidade que ainda é presente no pensamento das vítimas, que foram machucadas e marcadas para toda a vida. É o caso de Emília Alencar, artista plástica. Entre as sobreviventes, Emília foi uma das principais prejudicadas com as sequelas físicas resultantes dos procedimentos cirúrgicos irregulares do falso cirurgião plástico.

“Em nome de todas as vítimas de Carlos Jorge Cury e sua equipe, sobreviventes e das que faleceram, nós estamos honradas e agradecidas pela posição da promotoria e do judiciário, por tomar a decisão de pedir a prisão preventiva, para que ele não venha fugir, como fez outras três vezes, tumultuando o processo”, desabafa.

Até hoje Emília sente as dores – físicas e psicológicas – do “tratamento” realizado no consultório de Carlos Cury. Com marcas pelo corpo, ela é dependente de remédios fortes, como a morfina, para amenizar as dores pelo corpo mutilado. Ela é uma das lideranças do grupo de mulheres que luta pela condenação dele na Justiça. O mesmo já ocorreu no Conselho Federal de Medicina, que cassou em definitivo a licença de atuação de Carlos Cury.

“Ele se evadiu, saiu de Guajará-Mirim (RO) para a Bolívia. Mesmo assim, estamos agradecidas à Justiça pela decisão. Obrigada à imprensa que tem sido a voz desse nosso grito silencioso. Mas queremos vê-los presos, começando pelo Carlos Cury e pelo irmão Yasser Arafat”, complementa Emília.

Para evitar justamente a fuga de Carlos Jorge Cury, a juíza Eulinete Tribuzy chegou a enviar uma carta precatória para a Justiça de Roraima, solicitando a prisão dele pela polícia daquele Estado. Cury atua irregularmente como médico na cidade do interior rondoniense. Por ter residência no local, um oficial do Tribunal de Justiça de Rondônia precisa entregar a notificação ao ex-médico.

Raphael Sampaio

Colaborou Ed Blair

EM TEMPO