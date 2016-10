Vítima fica presa entre ferragens durante colisão entre caminhões na Torquato Tapajós

Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões na manhã desta quarta-feira (26) deixou uma pessoa presa nas ferragens. O choque entre os dois veículos ocorreu por volta de 10h, na avenida Torquato Tapajós, Santa Etelvina, Zona Norte, em frente a barreira policial que dá acesso à rodovia BR-174.

A vítima, identificada como Josemir Bezerra, 30, ficou presa entre o volante e as ferragens do caminhão. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) esteve no local para fazer a remoção do condutor do veículo.

Para auxiliar nos trabalhos, o CBM-AM utilizou uma pá mecânica para levantar o caminhão da frente e liberar a cabine do veículo traseiro, onde a vítima estava presa.

Josemir recebeu os primeiros atendimentos médicos no local e foi transferido, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, Zona Leste. O estado de saúde da vítima é estável.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local para auxiliar na liberação do fluxo de veículos que ficou intenso no momento do acidente. Os dois caminhões foram removidos da via com o auxílio de caminhões guincho.

Uma equipe de investigação da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) deve investigar as causas do acidente.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO