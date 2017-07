Vítima de roubo encontra o próprio celular na OLX; polícia faz armadilha e prende suspeito

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia | Divulgação

Um homem identificado pela polícia como Ricardo da Silva, de 23 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (10), na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste. O suspeito estava oferecendo, pela internet, um celular que ele mesmo havia roubado de um adolescente de 17 anos. O assalto aconteceu na última sexta-feira (7), na rua 19 do Lírio do Vale.

Por volta das 19h30, o pai do adolescente, Elcimar Ramos da Silva, 39, foi até o batalhão da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informando que o filho teve o celular roubado na sexta-feira, por dois homens em uma motocicleta, no momento em que chegava em casa e que o jovem teria reconhecido o celular em um anúncio da OLX.

De acordo com o tenente Ramos Silva, o pai do adolescente foi orientado a marcar um encontro com o vendedor para recuperar o aparelho e fazer o reconhecimento do suspeito. “A pedido da equipe policial, o encontro foi marcado em um posto de gasolina. Quando o suspeito chegou ao local, a vítima enviou uma mensagem aos policiais, que fizeram o cerco e conseguiram realizar a detenção de Ricardo”, disse.

Ainda segundo o tenente, o adolescente reconheceu Ricardo como um dos assaltantes. “Após recuperarem o celular, os policias foram até a casa do suspeito, no bairro Nova Esperança, e encontraram uma arma calibre 38, de cano reforçado e com a numeração raspada”, informou Ramos.

Ricardo da Silva foi apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve responder pelos crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo.

Daniel Landazuri

EM TEMPO