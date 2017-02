Vítima de latrocínio morre em hospital; companheira morreu no local do crime

A comerciante Ana Paula da Silva Pereira, 39, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (7), horas depois de dar entrada no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Ela foi baleada durante uma tentativa de assalto na noite de ontem (6), no bairro Crespo, Zona Sul da cidade.

O crime ocorreu no momento em que Ana Paula e a companheira dela, a também comerciante Josanne Maria Almeida da Silva, 39, estavam chegando na residência onde moravam. Durante a ação dos bandidos, as mulheres foram baleadas. Josanne morreu no local do crime. Ana Paula foi atingida com um tiro no abdômen e levada para o HPS.

De acordo com os policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia trabalha com a suspeita de um possível latrocínio, já que dois homens, ainda não identificados, tentaram roubar o carro, modelo Fiat Palio, de cor preta e placas PHC-4171. As vítimas se preparavam para sair no veículo quando foram abordadas.

Suspeitos

De acordo com a Polícia Civil, Alessandro Nunes Bastos, 19, que morreu em um acidente de trânsito durante uma perseguição policial na avenida Borba, na Cachoerinha, também na Zona Sul da cidade e o comparsa dele Weverson Oliveira do Nascimento, 22, que ficou ferido, são suspeitos de matarem as duas mulheres.

Weverson foi levado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

