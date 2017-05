Vítima de incêndio, mulher está com o corpo 45% queimado e passa por cirurgia no 28

Na manhã deste domingo(21), uma mulher, uma criança e dois adolescentes tiveram queimaduras pelo corpo por conta de uma explosão de botija de gás, na avenida Djalma Batista, 121B, Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. A mulher está com 45% do corpo queimado.

De acordo com a assessoria do Hospital Pronto- Socorro 28 de Agosto, a vítima foi levada pelos bombeiros em estado consciente com lesões nos dois braços, no tórax posterior e pernas, em média 45% do corpo queimado e neste momento encontra-se no centro cirúrgico em procedimento.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança e dos adolescentes, que segundo o Corpo de Bombeiros, foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança na Zona Sul.

Bruna Chagas

EM TEMPO