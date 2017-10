Vítima de explosão em Anori tem 80% do corpo queimado e está em estado grave

Duas pessoas, das cinco vítimas que ficaram feridas após sofrerem queimaduras no incêndio envolvendo quatro embarcações em Anori, a 191 km de Manaus, na última sexta-feira (13), continuam internadas em estado grave com queimaduras de terceiro grau no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Sul de Manaus, uma delas com 80% do corpo queimado.

De acordo com boletim médico divulgado na tarde deste sábado (14) pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), outros três feridos permanecem sob cuidados médicos em quadro estável divididos entre o 28 de Agosto e o Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Conforme a Susam, com 60% do corpo queimado, Leandro Albuquerque Momoria, de 22 anos, teve ferimentos nos braços, peito, coxas, pernas, além de ter ficado com parte do rosto comprometido. Já Benesson de Souza, de 25, também está com quadro grave com 80% do corpo queimado. Ambos apresentam queimaduras de terceiro grau ao longo do corpo.

Ainda internados no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, Jeferson Lomas Marialvo, de 16 anos e Neilton Santos da Silva, de 33, seguem tratando uma intoxicação causada por inalação de fumaça.

Por sua vez, no Pronto Socorro João Lúcio, o paciente Jaime Xavier Viana deverá passar por um procedimento cirúrgico para tratar uma fratura exposta na perna esquerda. O quadro de saúde dele é estável.

Segundo uma testemunha que preferiu não se identificar, uma embarcação estava abastecendo um caminhão-tanque, prática comum na região, quando uma faísca teria causado uma explosão, atingindo assim as embarcações.

