Vítima de estupro coletivo no Rio confirma participação de 10 homens no crime

A vítima de um estupro coletivo em São Gonçalo, no Grande Rio, prestou depoimento ontem (22) à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município. Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 34 anos, confirmou que foi estuprada por cerca de dez homens na madrugada do último dia 17.

O estupro foi flagrado por uma equipe da Polícia Militar, que fazia uma operação na região naquele momento. Dois adolescentes suspeitos de participar do crime foram detidos na hora. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

A Polícia Civil informou que está fazendo diligências para identificar os outros suspeitos de cometer o crime.

Segundo informações divulgadas na imprensa, a mulher é moradora de uma comunidade carente de São Gonçalo e tem sido vítima de estupros frequentes, cometidos por criminosos que controlam a venda de drogas na região.

O depoimento de ontem foi acompanhado por representantes da Defensoria Pública e da Subsecretaria da Mulher do município. A subsecretaria encaminhará a vítima para atendimento psicossocial e a Defensoria Pública prestará apoio jurídico.

Vitor Abdala

Agência Brasil