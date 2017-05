Vítima de assalto reage e mata suspeito com um tiro no peito na Zona Leste

O autônomo Geovane Batista Oliveira, de 20 anos, morreu na noite desta quinta-feira (11) no Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, após ser baleado nas peito, na tarde de ontem, na rua das Esmeraldas, comunidade Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações que testemunhas repassaram para a Polícia Civil, Geovane era suspeitos de ter cometido um assalto em frente a Escola Municipal Professor Arthur Engrácio da Silva, por volta da 13h de quinta-feira (12).

Geovane agia com um comparsa que não foi identificado e conseguiu fugir. No momento em que a dupla abordava os alunos que chegavam na instituição, foi surpreendida por uma pessoa que reagiu e fez o disparo que atingiu as costas do autônomo. O projétil atravessou o peito da vítima.

O suspeito chegou a ser socorrido e levado para o HPS Platão Araújo, onde foi submetido à procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu e morreu por volta das 21h da noite de ontem.

Peritos do Instituto Medico Legal (IML) removeram o corpo e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO