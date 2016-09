Vítima de acidente na Torquato Tapajós morre no João Lúcio

Morreu na tarde desta terça-feira (27), a jovem Daniela do Nascimento Bertolucci, 23, vítima de um grave acidente de transido ocorrido por volta de 8h da manhã, na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte.

Após ser atendida primeiramente no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na mesma zona, ela ainda foi transferida para o HPS João Lúcio, Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito por volta de 13h40, devido forte hemorragia e contusão cerebral, segundo consta nos registros do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com testemunhas, Daniela dirigia um veículo modelo Polo, de cor preta, placa não informada, e fazia zig-zag na via, como se estivesse sem o controle do carro, quando atravessou o canteiro central e colidiu com um caminhão. Ainda segundo os relatos, a batida provocou um princípio de incêndio no veículo de passeio, mas o fogo foi controlado por populares.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirá-la das ferragens. Em seguida ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Delphina Aziz, sendo, posteriormente, transferida para o João Lúcio, mas não resistiu.

A assessoria de comunicação da Polícia Civil não soube informar se o condutor do caminhão foi identificado e prestou depoimento em uma unidade policial. Até o momento, não há certeza sobre os procedimentos de investigação que serão adotados pela instituição.

