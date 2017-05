Vítima de acidente na Sapucaí no carnaval piora e está em estado grave

Piorou o estado de saúde de uma das vítimas do acidente com o carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti. No domingo de carnaval, o carro perdeu o controle e atropelou 23 pessoas na concentração para o desfile no sambódromo do Rio de Janeiro.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje (27) que piorou o quadro de saúde da fotógrafa Lúcia Regina de Mello Freitas, que teve fratura exposta na perna. Internada há mais de 90 dias, ela está em estado grave e voltou ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Miguel Couto.

Em 29 de abril, morreu outra vítima do acidente, a radialista Eizabeth Ferreira Joffe, de 55 anos, conhecida como Liza Carioca. Liza estava internada no Hospital Quinta D’or, em São Cristovão, zona norte do Rio.

O inquérito para apurar o acidente foi concluído pela Polícia Civil no dia 15 de março e quatro pessoas foram indiciadas na 6ª Delegacia da Cidade Nova: o diretor de Carnaval da Tuiuti, Leandro de Azevedo Machado; o diretor de Alegoria da escola, Jaime Benevides de Araújo Filho; o engenheiro Edson Marcos Gaspar de Andrade e o motorista Francisco de Assis Lopes.

Akemi Nitahara

Agência Brasil