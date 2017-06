Vistoria técnica aponta que não há contaminação nas águas da praia da Ponta Negra

As águas paradas observadas pelo frequentadores são da chuva e precisam ser drenadas e não de esgoto – Arthur Castro

Não há indício de contaminação por esgotamento sanitário nas águas da praia da Ponta Negra, Zona Oeste, de acordo com o resultado de uma vistoria técnica realizada pela Prefeitura de Manaus nesta segunda-feira (12). A ação aconteceu após denúncias de que as águas paradas encontradas por banhista, em parte do Complexo, seriam provenientes de possíveis contaminações de esgoto a céu aberto.

Diante do perigo, equipes de técnicos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foram até o local e constataram que não há esgoto desaguando no rio. Segundo os técnicos, as águas paradas observadas pelos frequentadores são da chuva e precisam ser drenadas para não se misturarem com a água utilizada para banho na praia.

O próprio vice-prefeito, Marcos Rotta, esteve no local acompanhando o trabalho dos técnicos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Segundo o diretor-presidente do Implurb, Claude Cuenca, trata-se de águas pluviais represadas, nas proximidades do Clube de Remo, e não de um esgoto como havia sido noticiado.

“A Seminf vai conter a erosão e vamos esperar o nível de água baixar para resolver. O problema é com a rede de drenagem de águas pluviais, por isso, a população não precisa se preocupar com contaminação por água de esgoto” disse.

Para solucionar o desconforto aos banhistas, a Seminf já iniciou a retirada da água parada e a limpeza manual do trecho de areia. Nos próximos dias, a prefeitura já deve realizar também o aterro do trecho para evitar novos acúmulos de água.

