Visitas nas unidades prisionais femininas voltam ao normal

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que, neste final de semana, o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), a Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) e o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) irão abrir para o banho de sol dos internos e as visitas de familiares cadastrados no sistema.

A Seap vinha analisando o nível de tensão nas unidades desde os eventos do dia 1º de janeiro e avaliou que as unidades citadas são as que apresentam situações mais controladas, aceitáveis e sem alteração.

A Seap reforça ainda que está verificando o comportamento e a rotina de internos das demais unidades e que posteriormente definirá quando os outros presídios poderão liberar os internos para banho de sol e para receber visita de familiares e advogados.

