Visitações aos cemitérios de Manaus movimentam a manhã desta quarta-feira

As visitas aos túmulos de entes e amigos queridos nos seis cemitérios de Manaus movimentam a manhã desta quarta-feira (2), no feriado de Dia de Finados. A área onde o trânsito de veículos e pedestres é mais intenso fica nas proximidades do Nossa Senhora Aparecida, o Parque Tarumã, localizado na Zona Oeste de Manaus. Ao todo, são esperadas mais de 500 mil pessoas nos cemitérios urbanos da cidade.

O Parque Tarumã é o maior cemitério da América Latina. Dividido em 64 quadras, o local abriga 91.553 sepulturas.

Para dar fluidez ao trânsito, 105 agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) atuam no entorno dos cemitérios. Segundo o chefe de operações do órgão, Marlos Nicácio, os ‘marronzinhos’ estão monitorando os locais desde às 23h de ontem.

“Estamos trabalhando para combater o estacionamento irregular e a ocupação por ambulantes. Tudo isso afeta a fluidez e mobilidade e precisamos das vias liberadas para o trânsito”, aletou Marlos, apontando que, para quem vai ao Parque Tarumã, a retenção já dá sinais no início da avenida do Turismo.

Flanelinhas

Condutores que chegam ao cemitério localizado na Zona Oeste têm dificuldades para estacionarem seus veículos e recebem orientações, além das dos agentes do Manaustrans, de flanelinhas no local. A atividades, segundo o administrador do cemitério, Sonerto de Castro, está autorizada desde que não haja cobrança de taxa daqueles que chegam para visitar os túmulos.

“Ali seria uma quadra de sepultamentos e como não está finalizada estamos colocando como estacionamento por causa do fluxo no local, visto que a entrada de carros, hoje, no cemitério é proibida, com exceção para quem vem com idosos ou cadeirantes. O alerta é de que os flanelinhas estão ali para ajudar e não podem cobrar nenhum centavo de ninguém. Se fizerem, tomaremos as providências”, disse.

