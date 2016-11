Visa Manaus fiscaliza escola particular onde alunos apresentaram sintomas de intoxicação alimentar

Aproximadamente 40 alunos, entre crianças e adolescentes, do Centro Educacional La Salle, situado no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, passaram mal, apresentando sintomas de vômitos e diarreias, durante a tarde e início da noite desta quinta-feira (24) e foram levados para unidades de saúde, tanto particular quanto pública da cidade.

O Departamento de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), esteve na manhã desta sexta-feira (25) na sede da escola para realizar a coleta de materiais que podem ter provocado a intoxicação nos alunos.

O diretor da Visa Manaus, Fernando Branco, informou que ficou sabendo do surto pelo setor de epidemiologia dos hospitais para onde os alunos foram levados.

“Recebemos telefonemas dos setores de epidemiologias que fazem o controle nos hospitais informando que havia ocorrido um surto de vômito e diarreia, possivelmente causado por DTA (doenças transmitidas por alimentos) ou causado pela água”, contou o diretor da Visa Manaus.

Fernando disse ainda que os materiais coletados na escola passarão por uma análise para que, assim, cheguem à uma conclusão do que ocasionou o surto.

“Vamos coletar a água, os alimentos e verificar os procedimentos da lanchonete, ou seja, tudo que for possível de vincular algum tipo de patologia. Entretanto, não temos nenhuma confirmação sobre o que provocou o surto. Então, vamos fazer um levantamento nos pontos de vendas de alimentos da escola, onde há a manipulação, onde há a fornecimento de água potável para consumo, nos bebedouros, vamos ver se há algum tipo de documentação referente a manutenção dos tanques e dos poços que abastecem a escola, tudo isso vamos levantar minuciosamente para poder, então, ter elementos para somar uma base de conclusão”, explicou.

Em nota, o Centro Educacional La Salle informou que, desde o início da manhã de hoje, estava recebendo relatos de alunos que estavam com sintomas de vômito e diarreia.

“Até o momento, não sabemos as causas desse fato, mas já entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para solicitar a presença de técnicos da Vigilância em Saúde e determinar se o contágio aconteceu aqui e qual seria a possível forma de contaminação” informou a nota.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO

Colaborou Luís Henrique