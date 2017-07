Virada Sustentável: Parque dos Bilhares recebe Malaba Jam Festival e outras atividades neste fim de semana

Virada Sustentável acontece no sábado e domingo, com atividades de incentivo à prática sustentável em diferentes pontos da cidade – Divulgação

O final de semana no Parque Ponte dos Bilhares, administrado pela Prefeitura de Manaus, será de agitação sociocultural e ambiental. Neste sábado, 29/5, a partir das 16h, o local receberá a quinta edição do Malaba Jam Festival, evento que presta homenagem ao músico amazonense Rafael Derzi, conhecido como Malaba, falecido em 2013, vitima de leucemia.

Este ano, o evento que reúne grupos de artistas locais para apresentação de trabalhos autorais integra a programação da Virada Sustentável, que acontece no sábado e domingo, com atividades de incentivo à prática sustentável em diferentes pontos da cidade.

O encontro reúne música, artes plásticas e solidariedade, com as apresentações das bandas Canhamukaya, Na Trilha, Cabocrioulo, Johnny Jack Mesclado, Os Tucumanus e Alaídenegão, além dos DJs Kimo e Tubarão. Cada atração vai receber convidados para dividir o palco, entre eles Leka Denz e Casa de Caba.

O Malaba acontece no anfiteatro da primeira etapa do Parque dos Bilhares. O acesso aos shows é gratuito, mas quem quiser pode fazer a doação de itens da cesta básica para ajudar os portadores de doenças no sangue atendidos pelo Grupo Raio de Sol.

As doações podem ser entregues na Barraca do Pedrinho Guerreiro, que estará no Parque dos Bilhares. Um grupo de artistas plásticos locais, coordenado pelo artista visual Romahs Mascarenhas, roteirista da Maurício de Sousa Produções, estará realizando intervenções artísticas na área do anfiteatro, com a participação de Turenko, Tial, Nádja Kristhina, Isy e Lobão.

O Curumim – o último herói da Amazônia, criado pelo jornalista Mário Adolfo, também está nesta corrente do bem. Com tirinhas de quadrinhos, até o dia do evento, o personagem vai mostrar como o público pode ajudar os pacientes atendidos pelo Raio de Sol com doações. A feira criativa do Arte em Movimento também está confirmada. Esta é a segunda vez que o projeto leva expositores do segmento de artesanato para colorir a festa.

Dentro da Virada Sustentável 2017, serão realizadas no Parque, ao longo do sábado e domingo, oficina de introdução à Robótica Criativa, tenda de exames médicos, clube de leitura, feira de troca de brinquedos, confecção de poltrona de palet, demonstração da produção de vassouras ecológicas, contação de histórias, resgate de brincadeiras antigas de rua, oficina de origami, reciclagem de óleo e exposição digital de imagens.

Outras atividades

O gestor do Parque Ponte dos Bilhares, Dalison Neto, informa que no domingo haverá também aula de slackline, bike anjo e de maracatu. Segundo ele, todas as atividades estarão distribuídas em estandes montados nas duas etapas do parque.

“Para a nossa satisfação, o Ponte dos Bilhares estará reunindo a maior parte das atrações programadas para a Virada Sustentável deste ano. Será um final de semana repleto de atrações para as famílias virem com seus filhos e aproveitarem bastante”, afirmou ele.

No sábado e domingo, a programação da Virada será iniciada às 8h, estendendo-se até às 18h, no sábado, e às 20h, no domingo. As apresentações musicais do Malaba se estenderão até 22h.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

