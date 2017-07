Virada Sustentável Manaus deixa legado cultural e de preservação ao meio ambiente

A Virada está deixando alguns legados para a cidade como locais para desenvolver a educação ambiental – Fotos: Divulgação

Manaus recebeu neste fim de semana a Virada Sustentável com mais de 250 atividades gratuitas, em todas as zonas da cidade, e participação de 300 voluntários, além de um grande envolvimento da população que participou das ações culturais e ainda aprendeu sobre reciclagem, e preservação ao meio ambiente.

O festival foi realizado pelo Instituto Virada Sustentável, com sede em São Paulo, em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e 36 instituições sem fins lucrativos.

A Virada está deixando alguns legados para a cidade como locais para desenvolver a educação ambiental. Entre eles, o espaço “Cantos de Leitura”, na Cooperativa Aliança, localizada no bairro Compensa, que foi revitalizado sob coordenação da empresa Ball Corporation, parceira da Virada Sustentável Manaus, com o apoio de voluntários e moradores. O espaço também ganhou vários livros para garantir fácil acesso à literatura e aulas de educação ambiental.

O Rip Rap da Redenção recebeu a sede do Programa de Revitalização Ecológica e Urbanização Sustentável (REUSA), idealizado pela FAS em parceria com a ONG TransformAção, Impacto Hub Manaus, Global Shapers Community, as empresas Casa Cinco, Aquarela Home Design, Cerâmica Montemar e Amazon Cad, o projeto Rip Arte, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a Universidade Estadual do Amazonas (UEA), além de apoiadores individuais como a atriz Cristiane Torloni e o empresário Deniz Minev.

O Reusa promoverá uma ação de revitalização do igarapé, com baixo custo, para restauração ecológica e urbanização sustentável. Será também instalado sistema de esgoto para evitar que o igarapé receba materiais descartados de forma incorreta. Além disso, o Reusa vai ser base do projeto Rip Arte, que incentiva o empoderamento feminino e é formado por moradoras que fazem artesanato com material reciclado.

A Virada Sustentável Manaus também difundiu propostas para garantir uma cidade melhor

Ainda na área ambiental, teve a retirada de sete toneladas de lixo e materiais recicláveis, descartados de forma incorreta nas águas do Tarumã. A ação foi organizada pelos projetos Grito D’Água e Remada Ambiental, com o apoio de mais de 100 voluntários com stand up paddle, caiaques e canoas motorizadas.

Outro legado foi deixado na Casa Mamãe Margarida, que recebe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Os muros dos dois locais receberam pintura e um grafite criativo.

A Virada Sustentável Manaus também difundiu propostas para garantir uma cidade melhor, mais arborizada, sustentável e socialmente preocupada com o bem-estar de todos. Pois, foram realizadas rodas de conversa sobre a “Manaus dos nossos sonhos”, preconceito racial, política, suicídio e outros temas. Também ocorreram inúmeras atividades e oficinas sobre reciclagem de óleo de cozinha, paletes, garrafas de vidro, pet, robótica, vassoura sustentável e outros.

“A Virada Sustentável Manaus foi um festival incrível, inesquecível, de muito engajamento, solidariedade e motivador. Porque, temos certeza que muitos voluntários e a população, que participou das atividades, estão se sentido mais motivados a fazer o melhor e a construir a Manaus que todos sonham. Só temos a agradecer a todos por tantas coisas boas que aconteceram nesses dois”, disse o idealizador da Virada, o paulista André Palhano.

Sobre a Virada

